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Kültür-Sanat

Shakespeare 21. yüzyıla uyarlanıyor

'Kış Masalı' ve 'Hırçın Kız' eserleri, basılı kitap olarak çoğaltılmanın yanı sıra dijital formatta ve sesli kitap formatında da yayımlanacak

02 Temmuz 2013 21:45

İngiliz yazar William Shakespeare’in ölümünün 400. yıldönümü olması vesilesiyle 2016 yılında The Hogarth Shakespeare isimli bir proje hazırlanacak. Proje kapsamında, Shakespeare’in eserlerinden birkaçının günümüze uyarlanarak yenilenmesi ve kitap haline getirilmesi planlanıyor.

Bu doğrultuda, "Tek Meyve Portakal Değildir" romanının yazarı Jeanette Winterson ve Pulitzer ödüllü yazar Anne Tyler eserlerin uyarlanması işini üstlendi. Winterson "Kış Masalı", Tyler ise "Hırçın Kız" eserlerini yenileyecek.

Eserler, basılı kitap olarak çoğaltılmanın yanı sıra dijital formatta ve sesli kitap formatında da yayımlanacak.

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