2016 yılının en iyi oyunları açıklandı

The Game Awards tarafından Los Angeles Microsoft Theater’da düzenlenen “2016 Yılının Oyun Ödülleri” (The Game Awards 2016) töreninde 2016 yılının en iyi oyunu Overwatch seçildi.

TeknoYo'da yer alan habere göre Blizzard Entertainment’ın fütürist takım tabanlı nişancı oyunu Overwatch, Doom, Inside, Titanfall 2 ve Uncharted 4 gibi popüler oyunları geride bırakarak, “2016’nın En İyi Oyunu” oldu.

‘2016 en iyi oyunları’ sıralamasında mobilde ise birinciliği Pokemon GO oyunu aldı.

Yılın Oyunu: Overwatch

En İyi Mobil Oyun: Pokemon GO

En İyi Aile Oyunu: Pokemon GO

En Fazla Etki Bırakan Oyun: That Dragon Cancer

En İyi Bağımsız Oyun: Inside

En İyi Çok Oyunculu (Multiplayer) Oyun: Overwatch

En İyi e-Spor Oyunu: Overwatch

En İyi Macera Oyunu: Dishonored 2

En İyi Aksiyon Oyunu: Doom

En İyi Sanal Gerçeklik (VR) Oyunu: Rez Infinite

En İyi Dönüş Oyunu: Street Fighter V

En İyi Rol Yapma (RPG) Oyunu: The Witcher 3: Wild Hunt – Blood & Wine

En İyi Strateji Oyunu: Civilisation VI

En İyi Spor/Yarış Oyunu: Forza Horizon 3

En İyi Oyun Yönetmenliği: Overwatch

En İyi Sanat Yönetmenliği: Inside

En İyi Anlatım/Hikaye: Uncharted 4

En İyi e-Spor Takımı: Cloud9

En İyi e-Spor Oyuncusu: Marcelo “Coldzera” David (Counter-Strike: Global Offensive)

En İyi Performans: Nolan North, Uncharted 4

En Çok Konuşulan Oyuncu: Boogie2988

En Çok Beklenen Oyun: The Legend Of Zelda: Breath of the Wild