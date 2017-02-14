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Ekonomi

2016 yılında cari açık 33.61 milyar dolar oldu

Cari işlemler dengesi aralık ayında 4.27 milyar dolar açık verdi

14 Şubat 2017 13:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler açığı, 2016'nın aralık ayında 2015'in aralık ayına göre 784 milyon dolar azalarak 4 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cari işlemler dengesi aralık ayında 4.27 milyar dolar açık verdi. 2016'nın son ayında 4.5 milyar dolar açık bekleniyordu. Böylece Türkiye, 2016 yılını 33.61 milyar dolar açık ile kapatmış oldu.

Beklenti 4.50 milyar dolardı. Kasım ayı cari açığı 2.24 milyar dolara revize edildi.

Aralıkta ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2015 yılının aynı ayına göre 834 milyon dolar azalarak 4 milyar 213 milyon dolara düşerken, hizmetler dengesi fazlası 23 milyon dolar artarak 624 milyon dolar oldu.



Parasal olmayan altın kaleminde, 2015'in aralık ayında 292 milyon dolar tutarında gerçekleşen net ithalat, geçen yılın aralık ayında 1 milyar 264 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat gelirleri 2015 yılının aynı ayına göre 186 milyon dolar azalarak 972 milyon dolara, seyahat giderleri de 196 milyon dolar azalarak 272 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi açığı, 2015 Aralık ayına göre 87 milyon dolar artarak 933 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 60 milyon dolar artarak 863 milyon dolar oldu.

"Yurt dışından borçlanma düştü, rezervler azaldı"

Odeabank Ekonomisti Şakir Turan, BloombergHT'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Genel itibariyle finansman tarafında 2016'nın özellikle ikinci yarısı zorlu geçti. Bu finansmanı yurtdışından borçlanma yatırımlarıyla yeteri kadar sağlayamadığımız için rezervlerde bir azalış oldu. Bu, önümüzdeki dönem açısından da .ok olumlu bir işaret vermiyor. Bu durum, içerideki ekonomik birimlerin yurt dışından borçlanmak için daha temkinli davrandıklarının bir işaret olduğu gibi yurt dışındaki yatırımcıların da Türkiye'ye borç verme konusunda biraz daha temkinli davrandıklarının bir işareti olabilir.

Finansman dışında açığı oluşturan kalemlere baktığımızda turizm tarafındaki zayıflığı görüyoruz. Yıl genelinde enerji faturasının düşmesi terse dönmesi cari açıkta en iyi ilk yarının geride kalmasına neden oldu. İkinci yıl için de olumsuz bir görünüm bıraktı."

 

 

 

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