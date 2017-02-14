Turizm sektörünün Erdoğan'dan 9 talebi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bir mektup sunarak 9 talepte bulundu.

2016 yılı turizm sektörü için sektör temsilcilerinin deyimiyle 'kayıp yıl' olmuş, yıl boyunca veriler olumsuz bir tabloya işaret etmişti. Hem yabancı turist sayısı hem de otel doluluk oranları son yılların en düşük seviyelerine gerilerken 2016'da İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 25,9 düşerek 16 yılın en sert gerilemesini kaydettiği raporlanmıştı.

Diğer taraftan aralık ayı verileri toparlanma sinyali göstermiş, TÜROB Başkanı Timur Bayındır da terör saldırısı gibi sektörü etkileyecek herhangi bir olumsuzluk olmaması durumunda turizmde 5-6 ay içinde toparlanma başlayabileceği yönünde görüş vermişti.

TÜROFED'in Erdoğan'a sunduğu talep mektupunda şu 9 madde yer aldı:

1) Eximbank, Kredi Garanti Fonu ve diğer kamu ve özel bankalar tarafından turizm sektörü için düşük faizli ve uzun vadeli özel işletme kredileri verilmeli.

2) Halihazırda ödeyemediğimiz vergi, prim vb. borçlarımız için faizsiz erteleme acilen açıklanmalı.

3) KDV Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, KDV ve ÖTV iadesinin mutlaka turizmciler için de sağlanması gerekmekte.

4) İş Kanunu'nda turizm sektörünün özelliği dikkate alınarak düzenleme yapılması yararlı olacak.

5) Yurtdışında Türkiye’ye karşı oluşan olumsuz havanın giderilmesi amacıyla Başbakanlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile TOBB tarafından oluşturulacak fonla etkin tanıtım sağlanmalı.

6) Elektrik ve su ücretlerinin en düşük tarifeden uygulanılması sağlanmalı. Yüksek olan katı atık, atık su bedelleri ve emlak vergileri konusunda makul çözüm sağlanmalı.

7) Turizm alanlarının 49 yıllık tahsis sürelerinin yaklaşık 30 yılı dolmuştur. Turizm yatırımlarının geri dönüş sürelerinin uzaması nedeniyle, ülke rekabetimizi kaybetmemek amacıyla tesislerini tümüyle yenileyecekler için tahsis sürelerinin uzatılmalı.

8) Turizmimizin bugünlere gelmesini sağlayan 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun günün koşullarına göre güncellenmeli.

9) THY'nin uçuş politikasındaki katı tutumunu değiştirerek, Antalya, Dalaman, Bodrum, Adnan Menderes, Çarşamba, Kapadokya ve Gazipaşa havaalanlarına yurtdışından doğrudan uçuşlara yönelmesi sektör açısından önem taşımaktadır.