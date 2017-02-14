Dolar/TL güne nasıl başladı?

Gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iştahı ve Merkez Bankası'nın para politikası bileşimindeki sıkı duruşunu devam ettirmesi ile dolar/TL'de aşağı yön devam ediyor.

Güne 3.66'dan başlayan kur düşüşünü sürdürerek 3.65'e kadar geriledi. Euro/TL ise 3.88 seviyesinin hemen üstünde seyrediyor.

Bugün yurt içinde aralık ayı cari işlemler verisi izlenecek. Cari açığın 4.50 milyar dolar olması bekleniyor. ABD'de ÜFE verisi günün öne çıkan verisi ancak TSİ 18:00'de Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşma yapması bekleniyor. Yellen'ın ABD Kongresi'nde yapacağı sunumda faiz artışına yönelik vereceği mesajlar doların hareketinde etkili olabilir.



Ak Yatırım yolladığı bir notta "Yellen’ın halihazırda diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanma eğilimi içerisinde olan doların bu sürecine destek verecek nitelikte ve faiz artırımlarını destekleyici konuşmasını beklemiyoruz. Konuşmanın piyasa etkisi nötr olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Gözler Yellen'da

Piyasalar bugün Fed Başkanı Janet Yellen'ın Kongre'de yapacağı sunumu takip edecek. Yellen'ın faiz artış sürecine ilişkin mesajları kur üzerinde etkili olabilir. Fed'in mart ayında bir faiz artışına gitmesine çok fazla ihtimal verilmiyor.

Merkez Bankası'nın likidite adımlarının ardından bankanın uyguladığı son faizi gösteren ortalama fonlama maliyeti yüzde 10,37 ile 2012 yılının mayıs sonundan bu yana en yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor.

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