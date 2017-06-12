2016 yılında ABD'de 77 LGBT birey öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016'da öldürülen LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender) topluluğuna mensup kişiler son 20 yılda rekor sayıya ulaştı.

Ülkede LGBT'lerin haklarını gözeten sivil toplum kuruluşu Ulusal Şiddet Karşıtı Koalisyon Programı verilerine göre geçen sene Haziran ayında Florida'daki bir eşcinsel kulübüne yapılan ve 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile birlikte 2016'da topluluktan öldürülen bireylerin sayısı 77 kişiye ulaştı.

Florida'nın Orlando kentinde Pulse isimli gece kulübündeki baskın şu ana kadar yakın dönem ABD tarihinde en ölümcül silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

Kuruluşun yıllık raporuna göre Pulse saldırısı dışında aynı yıl öldürülen LGBT bireyin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17'lik bir artış gösterdi. Bir önceki en çok ölümlü yıl 25 LGBT birey ile 2012 olarak kaydedilmişti.

Pulse gece kulübündeki kayıplar da dahil edildiğinde 2016'da öldürülen LGBT birey sayısı bir önceki yıla göre yüzde 217 artış gösterdi.

Kuruluş üyelerinden Melissa Brown raporla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Pulse gece kulübündeki devasa trajedi, aslında biz LGBTQ topluluğu mensuplarının günlük hayatında karşılaştığı şiddet ve ayrımcılığın bir parçası gibi… Bu sene topluluğumuzun üzerinde tarifsiz bir korku ve travma yarattı" dendi.

LGBTQ ifadesi içindeki Q harfi İngilizcede kendisini herhangi bir cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliğe dahil etmeyen "Queer" kelimesi için kullanılıyor.

Durum giderek kötüleşiyor

1997 yılından beri LGBT topluluğunun karşılaştığı zorlukları raporlayan kuruluş, 2017'ye gelindiğinde LGBT bireylerin özellikle mevcut "kışkırtıcı siyasi ortamda" şiddete maruz kalmaya devam ettiğini kaydetti.

New York Şiddet Karşıtı Projesi üyelerinden Beverly Tillery "Son başkanlık kararnameleri, LGBTQ karşıtı mevzuatlar ile yerel, eyalet ve federal düzeyde mevcut koruyucu düzenlemelerdeki eskiye dönüşler bizleri kimlik temelli ayrımcılığa maruz bıraktırıyor" şeklinde konuştu.

Pulse gece kulübünde hayatını kaybedenler hariç 2016'da öldürülenlerin yüzde 79'u siyah ya da Hispanik (Güney Amerika kökenli) ve yüzde 68'i de trans birey.

Raporun bulgularına göre beyaz olmayan ve engelli LGBT bireyler, taciz ve ölümcül olmayan saldırılara beyaz ve engelsiz bireylere göre iki kat daha fazla maruz kalıyorlar.

Ayrıca rapora göre kurbanların çoğu kendilerine saldıranları tanıyor. Bu kişiler genelde eski işverenleri, komşuları, ev sahipleri ya da aile mensupları olabiliyor.

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Reuters, ÇÖ/EC