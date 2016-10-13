2016 Nobel Edebiyat Ödülü Bob Dylan'ın

Edebiyat Nobeli bu yıl ABD'li müzisyen, şarkı yazarı Bob Dylan’a verildi. Ödül verilecek ismi belirleyen İsveç Akademisi'nin açıklamasında, Dylan'ın ödüle layık görülmesine temel gerekçe olarak "Amerikan şarkı geleneği içerisinde yeni şiirsel ifadeler yaratmış olması" gösterildi.

Sappho ve Homeros benzetmesi

Ödülün Dylan'a verildiğinin açıklanmasının hemen ardından gerçekleştirilen röportajda Nobel Ödülü Daimi Sekreteri Sara Danius, "Bundan 2 bin 500 sene önce Homeros ve Sappho da müzikle sahneye konmak üzere harikulade şiirler yazdılar. Bugün hâlâ her ikisinin de eserlerini zevkle okuyor ve dinliyoruz. Aynı durum Bob Dylan için de sözkonusu" açıklamasını yaptı ve "Dylan Amerikan şarkı geleneğinin büyük bir şairi ve 54 yıldır kendini sürekli yeniliyor” diye ekledi.

Dylan'ın ödüle layık görüldüğünün açıklandığı aynı günün erken saatlerinde, ödülü 1997 yılında alan İtalyan oyun yazarı ve yönetmen Dario Fo'nun vefat ettiği açıklanmıştı.

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DW, BÜ, GA