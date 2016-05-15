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Yaşam
Deutsche Welle

2016 Eurovision birincisi Ukrayna oldu

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen 61'inci Eurovision Şarkı Yarışması'nın galibi Ukrayna oldu.

15 Mayıs 2016 13:32


İsveç'in başkenti Stockholm'de bu yıl 61'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı "1944" adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden Jamala kazandı.

Şarkıcı Jamala, "1944" adlı şarkısının büyükannesinin kucağında beş çocuğuyla 18 Mayıs 1944'te, Kırım'dan Orta Asya'ya sürgün edilişinin hikayesinden esinlenerek hazırladığını açıklamıştı. Şarkının Türkçe olan nakarat kısmı, şu sözlerden oluşuyor: "Yaşlılığıma toyalmadım / Men bu yerde yaşalmadım."

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Josef Stalin'in emriyle Sovyet hükmeti Kırımlı Tatarlar hakkında sürgün kararı almıştı. 18 Mayıs 1944 yılında başlayan Kırımlı Tatarlar, Özbekistan, Kazakistan ve Sovyetler Birliği'nin diğer bölgelerine sürgün edilmişti.

Stockholm Arena'da gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması'nda 26 finalist yarıştı. Yarışmada Ukrayna 534 puanla birinci, Avustralya 511 puanla ikinci, Rusya ise 491 puanla üçüncü oldu.

Almanya yine sonuncu oldu

Almanya'yı temsil eden 18 yaşındaki Jamie-Lee Kriewitz “Ghost” adlı şarkısı ile sadece 11 puan alarak sonuncu oldu. Almanya ve ev sahibi Avusturya geçen yıl 2015 Eurovision Şarkı Yarışması'nı sıfır puanla tamamlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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