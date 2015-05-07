2015'te erkek şiddetine kurban giden kadın sayısı 102'ye yükseldi!

Kadına şiddet yeni yılda da önlenemiyor. Özgecan Aslan cinayetinin ardından ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi, hükümet erkek şiddetini durdurmak adına bir dizi önlemler alınacağını açıkladı, ancak kadın cinayetleri bitmedi. Dün ve önceki gün gerçekleşen iki cinayetle, erkek şiddetinden ölen kadınların sayısı 102’ye yükseldi.

Eski koca vahşeti

Yalova’da Bülent Diler, bir süredir rahatsız ettiği eski eşi Seda Camgöz’ün (31) dün sabah yolunu kesti. Dershanedeki işine giden iki çocuk annesi Camgöz’e “Tekrar birlikte olalım” dedi, reddedildi.

Bir şirketin bölge müdürü olan Diler, bıçağını çekerek saldırdı. Eski eşini 9 yerinden bıçakladı. Camgöz doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan Diler tutuklandı.

Müzisyen evinde ölü bulundu

İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan müzisyen Değer Deniz, evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Olay, Sıraselviler Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın 1’inci katında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ablası Değer Deniz’den iki gündür haber alamayan Orhan Deniz, işe de gitmediğini öğrenince, önceki gün saat 21.00 sıralarında ablasının evine geldi. Kapı ziline basan Orhan Deniz, içerden ses gelmeyince, bir çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeri giren Orhan Deniz, ablasının, elleri bağlanmış şekilde yerde cansız olarak yattığını gördü.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Değer Deniz’in elleri bağlanıp boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Değer Deniz, 2012 yılında ‘Bekle’ adlı bir albüm çıkarmıştı.

2014'te 257 kadın, erkekler tarafından öldürülmüştü.