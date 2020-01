Bir kadın cinayeti daha; eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü!

Yalova'da özel bir dershanenin Halkla İlişkiler Bölümü’nde çalışan, iki çocuk annesi 31 yaşındaki Seda C., eski eşi Bülent D. tarafından yol ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre, bir süredir eski eşi tarafından rahatsız edilen Seda C., bu sabah çalıştığı dershaneye gitmek üzere evden çıktı. Ancak bir süre sonra genç kadının önü eski eşi tarafından kesildi. İkili arasında başlayan tartışma sırasında eski eş, üzerindeki bıçağı çekerek eski eşine defalarca sapladı. Vücuduna dokuz bıçak darbesi alan ve aşırı kan kaybeden Seda C. için çevredeki esnaf, ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Seda C., doktorların tüm müdahelesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden aracıyla kaçmaya çalışan Bülent D. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.