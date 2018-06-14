2015'te durdurulmuştu, 4 gün sonra yeniden başlıyor; Tebriz-Van treninde bilet fiyatları ne olacak?

2015 yılında durdurulan Tebriz-Van tren seferleri, 18 Haziran’da yeniden başlıyor. 240 kişilik trenin, 331 kilometrelik yolu 8 saatte alacağı ve bilet ücretinin 10.8 Euro olacağı belirtildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ilk seferler için 18 Haziran'da Tebriz'den, 19 Haziran'da da Van'dan trenlerin hareket edeceğini belirterek, “Her pazartesi Tebriz'den her salı Van'dan trenler kalkacak. Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliği toplam 4 adet kuşetli vagonla gerçekleştirilecek. 240 kişi kapasiteli tren Tebriz'den Van'a 8 saatte varacak. Bilet ücreti 10,8 avro olacak" dedi.

Arslan, Türkiye parkurunun 107 kilometre, İran parkurunun da 224 kilometre olmak üzere toplamda 331 kilometre olduğunu da sözlerine ekledi.