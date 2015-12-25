2015'in en iyi 10 film müziği

2015’i geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Birgün gazetesi geçen yılın filmleri arasında kulaklarda iz bırakan müzikleri derledi.

Birgün’den Alkan Avcıoğlu’nun derlemesiyle 2015 yılının en iyi 10 film müziği şöyle:

10. Kağıttan Kentler (Paper Towns)

Birkaç senedir soundtrack alanında geçmişe dönüş ve analog sintisayzır temelli müzikler çok moda. Yelpazenin bir ucunda Hans Zimmer tarzı epik ve buyurucu müzikler sektörü domine ederken bir ucunda da retro tınılar ve nostalji rüzgârı esiyor. Ama her soundtrack geçmişte yaşamak zorunda değil. Nigel Westlake’in müziklerine eklenen toplama seçkisiyle ‘Kağıttan Kentler’ tam olarak şu anda olmayı ve en hip müziklerin izini sürmeyi tercih ediyor. Haim’den Bon Iver’e, Vampire Weekend’ten Twin Shadow gibi alternatif pop gruplara uzanan listesiyle yılın en iyi toplama soundtrack’lerinden biri.

9. Kayıp Nehir (Lost River) - Johnny Jewel

Filmin eleştirmenleri böldüğü kesin. Ancak aynı şeyi soundtrack albüm için söylemek mümkün değil. Sadece yılın en iyi soundtrack’lerinden biri değil, bazı yıl sonu listelerinde En İyi Albümler arasında da gösteriliyor.

8. The Revenant - Alva Noto + Ryuichi Sakamoto

‘The Revenant’ın müzikleri iki dehanın olağanüstü bir işbirliği. Deneysel elektronik müzik alanında öncü bir kompozitör Ryuichi Sakamoto ve Alman müzisyen Alva Noto. Bu iki isim zaten 2002’den beri beraber çalışıyor ve albüm yapıyordu ancak bu Alva Noto’nun ilk film müziği. Sakamoto ise daha önce bu alanda Oscar bile kazanmış deneyimli bir isim. The National’dan tanıdığımız Bryce Dessner’in albüme katkısını da unutmamak gerekiyor.

7. The Hateful Eight - Ennio Morricone

Ennio Morricone tartışmasız tüm zamanların en iyi film müziklerine imza atmış efsane bir isim. Tarantino yıllardır filmlerinde Morricone’nin eski müziklerini kullanıyor. Sonunda sinemaseverlerin bir rüyası gerçek oldu ve Morricone bir Tarantino filmi için özgün bir film müziği hazırladı. Morricone çok uzun süredir bir western filmin müziklerini yapmıyordu. Yıllar sonra kollarını tekrar bir western için sıvadığında western ile eski usul korku filmi müzikleri arasında bir yerlere konuşlanan bir sonuç çıkmış ortaya. Yılın en dikkate değer ve en önemli çalışmalarından.

6. Turbo Kid - Le Matos

‘Peşimdeki Şeytan’ 1980’lerin synth temelli film müziklerini stilize bir şekilde geri getiren tek soundtrack değildi. Mad Max’in BMX versiyonu olarak lanse edilen post-apokaliptik macera filmi ‘Turbo Kid’ film müzikleri adına 2015’te çıtayı oldukça yükseltenlerden. Montreal’li elektronik müzik grubu Le Matos imzalı müzikler John Carpenter, Tangerine Dream ve Vangelis ilhamını sonuna kadar hissettiriyor.

5. Steve Jobs - Daniel Pemberton

Steve Jobs’un film müzikleri, gücünü basitliğinden alan ve dinledikçe derinleşen çalışmalardan. Geleceği parlak kompozitörlerden Daniel Pemberton’ın ‘Social Network’ müziklerini çağrıştıran bu çalışması, Oscar dahil pek çok ödül için adaylık kazanacaktır.

4.. Mad Max: Fury Road - Tom Holkenborg

Bu yılın çığır açıcı nadir soundtrack’lerinden biri ‘Mad Max: Fury Road’. Her zevke hitap etmeyebilir ama Junkie XL olarak tanıdığımız Tom Holkenborg’un film için yarattığı müzikler yönetmen George Miller’ın kafasındaki atmosferi perdeye aktarmasında kilit rol oynuyor. Albümün tartışmasız zirvesi “Brothers In Arms” tek başına pek çok soundtrack albümü dövebilecek cinsten.

3.. Carol - Carter Burwell

Genellikle Coen biraderlerin filmlerinin müziklerinden tanıdığımız Carter Burwell çok iyi bir sene geçirdi. Hem ‘Carol’ hem ‘Anomalisa’ için yaptığı film müzikleri eleştirmenlerden tam not aldı. ‘Carol’ın yönetmeni Todd Haynes ile 3. kez işbirliği yapan Burwell’in müzikleri filmin en önemli dişlilerinden biri. Filmin hikâye evreni ve atmosferinin ayrılmaz bir parçası olsa da filmden ayrı, tek başına kendi ayakları üzerinde durabilen bir albüm.

2.. Peşimdeki Şeytan (It Follows) - Disasterpeace

Filmi gibi müzikleri de kültleşen ‘Peşimdeki Şeytan’ film müziği sevdalıları için adeta bir hazine sandığı. Daha önce bilgisayar oyunu müziklerinden tanıdığımız Disasterpeace, ilk film müziği çalışmasıyla hedefi tam 12’den tutturuyor. John Carpenter soundtrack’lerine büyük bir saygı duruşu olması da cabası.

1.. Burgonya Dükü (The Duke of Burgundy) - Cat’s Eyes

2015 film müzikleri adına çığır açıcı, yenilikçi örneklere çok fazla sahne olmadı. Ama çok iyi film müziklerine şahit oldu. Çıta oldukça yukarıdaydı. Ancak ‘Burgonya Dükü’nün müzikleri hem bu çıtanın çok ötesinde olan hem de yılın gerçek anlamda çığır açıcı çalışmalarından biriydi.

Yılın açık ara en iyi film müziği diyebileceğimiz bu çalışmanın altındaysa İngiliz grup The Horrors ile tanınan Faris Badwan’ın yan projesi Cat’s Eyes’ın imzası bulunuyor. Pek çok eleştirmen tarafından halihazırda başyapıt olarak taçlandırılan filmin soundtrack albümü ise müzik eleştirmenlerini adeta hazırlıksız yakaladı. Plak formatında da basılan albümün eleştirel karnesi yıldızlı pekiyilerle ve şaşkınlık dolu eleştirilerle dolu. Cat’s Eyes’ın dinleyicisini adeta zaman makinesine sokan tınıları, “ses”in “imge”den daha güçlü olduğuna dair mahkemede delil olarak kullanılabilecek düzeyde.