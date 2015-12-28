2015'in en çok izlenen filmleri

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, en çok izlenen ilk 10 filmden 8'ini Hollywood'un yüksek bütçeli yapımlarıyla yarışan Türk filmleri oluşturdu.

1. Düğün Dernek 2: Sünnet

Gösterime giren filmler arasında, başrollerini Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı "Düğün Dernek 2: Sünnet" filmi, 3 haftada 4 milyon 726 bin 991 kişi tarafından izlenerek zirveye yerleşti.

2. Mucize

Uzun süre birinci sırada yer alan ve 3 milyon 582 bin 552 izleyiciye ulaşan, Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği "Mucize" filmi ise listenin ikinci sırasında yer aldı.

3. Hızlı ve Öfkeli 7

"En Çok İzlenen Yabancı Film" kategorisinde uzun yıllar yerini koruyan "Titanik", yerini 2 milyon 960 bin 487 izleyici sayısıyla "Hızlı ve Öfkeli 7" filmine bıraktı. Başrol oyuncusu Paul Walker'ın, trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği film, en çok izlenenler arasında ise üçüncü sıraya yerleşti.

4. Kocan Kadar Konuş

Şebnem Burcuoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı "Kocan Kadar Konuş" dördüncü sıradan listeye girerken, 1 milyon 930 bin 677 kişi tarafından izlendi.

5. Ali Baba ve 7 Cüceler

Geçen yıl "Pek Yakında" ile dördüncü sırada bulunan Cem Yılmaz, bu sene 1 milyon 824 bin 275 izleyiciye ulaşan "Ali Baba ve 7 Cüceler" filmiyle beşinci sırada yer aldı.

6. Selam: Bahara Yolculuk

6. sıradaki "Selam: Bahara Yolculuk"u 1 milyon 683 bin 497 kişi izledi.

7. Bana Masal Anlatma

7. sıradaki "Bana Masal Anlatma"yı 1 milyon 576 bin 979 kişi izledi.

8. Aşk Sana Benzer

8. sıradaki "Aşk Sana Benzer"i 1 milyon 406 bin 620 kişi izledi.

9. Yenilmezler: Ultron Çağı

9. sıradaki "Yenilmezler: Ultron Çağı"nı 1 milyon 284 bin 365 kişi izledi.

10. Yapışık Kardeşler

10. sıradaki "Yapışık Kardeşler"i 1 milyon 14 bin 630 kişi izledi.