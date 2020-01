2015 yılının 'en kötüleri' için adaylar belli oldu

Amerikan sinemasının "en kötülerine" verilen Ahududu Ödülleri'nde bu yılın yarışmacıları belli oldu. Ödüller, 27 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

"Razzie Awards/Ahududu Ödülleri"ne bu yıl her biri altışar dalda aday gösterilen dört film damgasını vurdu. "Fifty Shades of Grey/Grinin Elli Tonu", "Pixels/Pikseller", "Jupiter Ascending/Jüpiter Yükseliyor" ve "Paul Blart Mall Cop 2" en kötü film, en kötü yönetmen, en kötü senaryo, en kötü erkek oyuncu ve en kötü kadın oyuncu gibi dallarda aday gösterildi. Bu filmleri, beş dalda aday gösterilen "Fantastic Four/Fantastik Dörtlü" izledi.

"Mortdecai" filminde İngiliz aristokrat Charlie Mortdecai'yi canlandıran Johnny Depp en kötü erkek oyuncu ödülüne aday gösterilirken başrolü paylaştığı Oscar ödüllü Gwyneth Paltrow da en kötü kadın oyuncu adayları arasında yer aldı. Paltrow'un rakipleri ise Katherine Heigl, Dakota Johnson, Mila Kunis ve Jennifer Lopez oldu.

"Jack and Jill" filmiyle 2012'de her dalda Ahududu Ödüllüne layık görülerek kırılması güç bir rekora imza atan Adam Sandler, bu yıl da "The Cobbler" ve "Pixels" filmleriyle en kötü erkek oyuncu dalında aday gösterildi. "Jack and Jill" filminde hem aile babası Jack'i hem de Jack'in belalı ikiz kız kardeşi Jill'i canlandıran Sandler, en kötü erkek ve en kötü kadın oyuncu ödüllerinin yanı sıra en kötü çift ve en kötü senaryo ödüllerini de almıştı. 74 milyon dolar gişe geliri getiren film, Ahududu Ödülleri'nin 36 yıllık tarihinde bütün ödülleri toplayan tek film olmuştu.

Ahududu Ödülleri, 1980'den bu yana Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödüllerine alternatif olarak yılın "en kötü" filmlerine veriliyor. Ödüllerin sahipleri, ABD ve 21 ülkedeki 900 üyenin oylarıyla belirleniyor.

88. Oscar ödül töreninden bir gün önce 27 Şubat'ta sahiplerini bulacak Ahududu Ödülleri adaylarının tamamı şöyle:

En kötü film



"Fantastic Four"

“Fifty Shades of Grey"

"Jupiter Ascending"

"Paul Blart Mall Cop 2"

"Pixels"

En kötü erkek oyuncu

Johnny Depp - "Mortdecai",

Jamie Dornan - "Fifty Shades of Grey"

Kevin James - "Paul Blart Mall Cop 2"

Adam Sandler - "The Cobbler" ve "Pixels"

Channing Tatum - "Jupiter Ascending"

En kötü kadın oyuncu

Katherine Heigl - "Home Sweet Hell"

Dakota Johnson - "Fifty Shades of Grey"

Mila Kunis - "Jupiter Ascending"

Jennifer Lopez - "The Boy Next Door"

Gwyneth Paltrow, "Mortdecai"

En kötü yardımcı erkek oyuncu





Chevy Chase -"Hot Tub Time Machine 2" ve "Vacation"

Josh Gad - "Pixels" ve "The Wedding Ringer"

Kevin James - "Pixels"

Jason Leeb - "Alvin and the Chipmunks: Road Chip"

Eddie Redmayne - "Jupiter Ascending"

En kötü yardımcı kadın oyuncu

Kaley Cuoco-Sweeting - "Alvin and the Chipmunks : Road Chip" ve "The Wedding Ringer"

Rooney Mara - "Pan"

Michelle Monaghan - "Pixels"

Julianne Moore - "Seventh Son"

Amanda Seyfried - "Love the Coopers" ve "Pan"



En kötü yeniden yapım/devam filmi



"Alvin and The Chipmunks: The Road Chip"

"Fantastic Four"

"Hot Tub Time Machine 2"

"Human Centipede 3"

"Paul Blart Mall Cop 2"

En kötü yönetmen

Andy Fickman - "Paul Blart Mall Cop 2"

Tom Six - "Human Centipede 3"

Sam Taylor-Johnson - "Fifty Shades of Grey"

Josh Trank - "Fantastic Four"

Andy ve Lana Wachowski - "Jupiter Ascending"

En kötü senaryo





Simon Kinberg, Jeremy Slater ve Josh Trank - "Fantastic Four"

Kelly Marcel - "Fifty Shades of Grey"

Andy ve Lana Wachowski - "Jupiter Ascending"

Kevin James ve Nick Bakay - "Paul Blart Mall Cop 2"

Tim Herlihy ve Timothy Dowling - "Pixels"

Ahududu Özel Ödülü: Elizabeth Banks, M. Night Shyamalan, Will Smith ve Sylvester Stallone.