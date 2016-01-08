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2015 yılında 303 kadın, erkekler tarafından öldürüldü

Kadınların %78’i kendi hayatlarına dair karar almak isterken öldürüldüğü açıklandı

08 Ocak 2016 22:26

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, basından ve kendilerine ulaşan ailelerden edindikleri verilerle oluşturdukları raporda 2015 yılında en az 303 kadının erkek şiddeti yüzünden öldürüldüğünü açıkladı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayımladığı rapora göre 2013’te 237 ve 2014’te 294 kadın cinayeti işlendi, buna göre 2015’te kadın cinayetlerinde ciddi önlemleri gerektiren bir artış görülüyor. 2015 Ağustos’ta 27, Eylül’de 32, Ekim’de 21, Kasım’da 28 ve Aralık’ta 32 kadının öldürülmesiyle yılın son aylarında kadınlar daha fazla öldürüldü.

En çok kadın cinayeti işlenen İstanbul’da 44, İzmir’de 20, Ankara’da 15, Diyarbakır’da 13, Antalya ve Bursa’da 12, Adana, Gaziantep ve Muğla’da 11, Kocaeli’de 10, Mersin’de 9 kadın hak mücadelesi verirken hayatını kaybetti.

 

'Kadını korumadan aileyi koruma' eleştirildi

 

Öldürülen kadınların hem evli hem de çocuklu olduğuna dikkat çeken raporda “Devlet tarafından ‘kadına şiddete 0 tolerans’ söylemine aksi yönde atılan adımlarla, toplumsal refah açısından gerekli ve mümkün olmadığı halde kadını korumadan aileyi korumayı hedefleyen politikalar ilerletilmektedir” değerlendirilmelerinde bulunuldu.

 

Hem evli hem çocuklu

 

2015 kadın cinayetleri raporunun ortaya koyduğu tabloda ise öldürülen kadınlar hem evli hem çocuklu. %48’lik tespit edilemeyen oranla beraber öldürülen kadınların %50’si yani yarısının çocuğu vardı. %30’luk tespit edilemeyen oranla beraber öldürülen kadınların %43’ü evliydi ve % 14’ü yaşamında en az bir kere evlilik yapmıştı. Kadın cinayetlerinde yaşamını yitiren 89 kadın, yani öldürülen kadınların % 29’u ise hem evli hem çocukluydu.

 

Karar veren kadın öldürülüyor

 

Kadınların %78’i kendi hayatlarına dair karar almak isterken ve %1’i homofobi ve transfobi yüzünden erkek şiddetiyle öldürüldüğü açıklanırken %21’in ölüm sebebinin tespit edilemediği rapora not düşüldü.

Platformun yayımladığı raporun ilgili kısmı şu şekilde devam ediyor: “50 kadın evliliğini, 15 kadın ilişkisini sonlandırmak isterken 130 kadın ise kendi hayatına dair bedensel, toplumsal ya da ekonomik bir başka hakkını kullanmak isterken öldürüldü. Türkiye tarafından 2011’de imzalanan ancak uygulanması için gereken yönetmeliğin 2014’te yazıldığı İstanbul Sözleşmesi’ne göre kadınların hak mücadelesinde önünün açılması için devletin her türlü imkanı kullanarak her önlemi alması gerekiyor. Buna dair bir politika işletilmediği icraat olarak hatta vaat olarak bile görülemezken, kadın dostu olmayan bu siyasetin sonucunu haklarını ararken daha fazla kadının öldürülmesiyle de görüyoruz”

 

“Kadınları en yakındaki erkek öldürüyor”

 

Kadınların 2015’te, %46 tespit edilemeyen oranla beraber; 110’u kocası veya boşandığı kocası; 50’si erkek arkadaşı, nişanlısı veya ayrıldığı erkek arkadaşı, nişanlısı; 10’u oğlu, 8’i babası ve 75’i tanıdığı biri veya akrabası tarafından, 4’ü ise tanımadığı biri tarafından öldürüldüğü açıklandı. Platform konuyla ilgili “Bu durum kadınların en çok karşısında haklarını aradığı en yakınındaki erkek şiddetiyle öldürüldüğünü gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Raporun tam metnini okumak için tıklayınız.

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