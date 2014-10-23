T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

2015 PEN Şiir Ödülü Afşar Timuçin’in

Uluslararası yazarlar birliği PEN’in Türkiye merkezi, 2015 şiir ödülünün şair, yazar ve düşünür Afşar Timuçin’e verdi

23 Ekim 2014 20:51

Londra kökenli, uluslar arası yazarlar birliği PEN’in Türkiye’deki merkezi, 21 Martta gerçekleşecek Dünya Şiir Günleri kapsamında verilecek 2015 PEN Şiir ödülünün, felsefeci ve şair Afşar Timuçin’e verileceğini açıkladı.

PEN Türkiye Merkezi, ödül haberini internet sitesinde şu şekilde duyurdu:

“2015 PEN Şiir Ödülü'nü bir şükran ifadesi olarak Sayın Afşar Timuçin'e sunduğumuzu belirtmekten kıvanç duyarız. Prof. Dr. Afşar Timuçin şiir, öykü, roman ve felsefe alanlarındaki eserleri ile seçkin bir düşünür, şair ve yazarımızdır. Felsefe, bilim, edebiyat ve demokrasi değerlerinin ağır saldırı altında olduğu günümüzde Timuçin'in önemi daha da belirgindir. Seçkin aydınımız Afşar Timuçin çevirileri ile de önemli katkılar sağlamıştır.

2015 Dünya Şiir Günü Bildirisi Afşar Timuçin'in kaleminden çıkacak, ödül töreni İstanbul'da Dünya Şiir Günü etkinliğimizde yapılacaktır. Timuçin Konak Belediyesi Uluslararası Şiir Festivali'nin Onur Konuğu olacaktır.

Sayın Afşar Timuçin'e derin saygılarımızı ve en iyi dileklerimizi sunarız.

PEN Türkiye Yönetim Kurulu: Tarık Günersel (Başkan) - Halil İbrahim Özcan (İkinci Başkan) - Sabri Kuşkonmaz (Genel Sekreter) - Zeynep Oral (Uluslararası İlişkiler Sekreteri) - Tülin Dursun (Sayman) - Mario Levi (Üye) - Haydar Ergülen (Üye).”

Ayrıca, PEN Türkiye Merkezi’nin internet sitesinde, etkinlikle ilgili ayrıntılı bilginin mart ayında paylaşılacağı da belirtildi.

PEN Türkiye Merkezi web sitesi: http://www.pen.org.tr/

 

ETİKETLER

pentürkiye merkeziuluslararasıyazarlar birliğiafşar timuçinşairödülverilecekdünya şiir günleri2015felsefecidüşünüryazar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24