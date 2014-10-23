2015 PEN Şiir Ödülü Afşar Timuçin’in

Londra kökenli, uluslar arası yazarlar birliği PEN’in Türkiye’deki merkezi, 21 Martta gerçekleşecek Dünya Şiir Günleri kapsamında verilecek 2015 PEN Şiir ödülünün, felsefeci ve şair Afşar Timuçin’e verileceğini açıkladı.

PEN Türkiye Merkezi, ödül haberini internet sitesinde şu şekilde duyurdu:

“2015 PEN Şiir Ödülü'nü bir şükran ifadesi olarak Sayın Afşar Timuçin'e sunduğumuzu belirtmekten kıvanç duyarız. Prof. Dr. Afşar Timuçin şiir, öykü, roman ve felsefe alanlarındaki eserleri ile seçkin bir düşünür, şair ve yazarımızdır. Felsefe, bilim, edebiyat ve demokrasi değerlerinin ağır saldırı altında olduğu günümüzde Timuçin'in önemi daha da belirgindir. Seçkin aydınımız Afşar Timuçin çevirileri ile de önemli katkılar sağlamıştır.



2015 Dünya Şiir Günü Bildirisi Afşar Timuçin'in kaleminden çıkacak, ödül töreni İstanbul'da Dünya Şiir Günü etkinliğimizde yapılacaktır. Timuçin Konak Belediyesi Uluslararası Şiir Festivali'nin Onur Konuğu olacaktır.



Sayın Afşar Timuçin'e derin saygılarımızı ve en iyi dileklerimizi sunarız.



PEN Türkiye Yönetim Kurulu: Tarık Günersel (Başkan) - Halil İbrahim Özcan (İkinci Başkan) - Sabri Kuşkonmaz (Genel Sekreter) - Zeynep Oral (Uluslararası İlişkiler Sekreteri) - Tülin Dursun (Sayman) - Mario Levi (Üye) - Haydar Ergülen (Üye).”

Ayrıca, PEN Türkiye Merkezi’nin internet sitesinde, etkinlikle ilgili ayrıntılı bilginin mart ayında paylaşılacağı da belirtildi.

PEN Türkiye Merkezi web sitesi: http://www.pen.org.tr/