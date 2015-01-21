2014'ün en kötü şifresi: 123456

Güvenlik yazılımları şirketi SplashData, “2014 Yılının En Kötü 25 Şifresi”ni açıkladı. Şirketin, her yıl, yıl içinde ‘hacker’ların en çok ve en kolay ele geçirdiği şifrelerden derlenen listenin birinci ve ikinci sırası, değişmedi. Hacker’ların “şifre kırıcı” programları kullanmasına bile gerek kalmayarak 2013’te en kötü şifre olan “123456” yapılan tüm uyarılara rağmen 2014 yılında da yine internet kullanıcıların birinci tercihi oldu.
teknoyo.com’da yer alan habere göre, 2013’te en kötü 2. şifre olan “password” , 2014’te de en çok kullanılan 2. şifre olarak yerini korudu. 2014’ün en kötü şifrelerinde 3. sırayı ise geçen yıl 17 sıra birden yükselen “12345” elde etti. Listeye bu yıl girenler arasında “baseball”, “football”, “batman” ve “access” dikkat çeken yaygın ama kolay kırılan şifreler oldu.
SplashData’nın verilerine göre 2014 yılının en kötü 25 şifresi şunlar oldu:
123456
password
12345
12345678
qwerty
123456789
1234
baseball
dragon
football
1234567
monkey
letmein
abc123
111111
mustang
access
shadow
master
michael
superman
696969
123123
batman
trustno1