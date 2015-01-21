2014'ün en kötü şifresi: 123456

Güvenlik yazılımları şirketi SplashData, “2014 Yılının En Kötü 25 Şifresi”ni açıkladı. Şirketin, her yıl, yıl içinde ‘hacker’ların en çok ve en kolay ele geçirdiği şifrelerden derlenen listenin birinci ve ikinci sırası, değişmedi. Hacker’ların “şifre kırıcı” programları kullanmasına bile gerek kalmayarak 2013’te en kötü şifre olan “123456” yapılan tüm uyarılara rağmen 2014 yılında da yine internet kullanıcıların birinci tercihi oldu.



teknoyo.com’da yer alan habere göre, 2013’te en kötü 2. şifre olan “password” , 2014’te de en çok kullanılan 2. şifre olarak yerini korudu. 2014’ün en kötü şifrelerinde 3. sırayı ise geçen yıl 17 sıra birden yükselen “12345” elde etti. Listeye bu yıl girenler arasında “baseball”, “football”, “batman” ve “access” dikkat çeken yaygın ama kolay kırılan şifreler oldu.

SplashData’nın verilerine göre 2014 yılının en kötü 25 şifresi şunlar oldu:

123456

password

12345

12345678

qwerty

123456789

1234

baseball

dragon

football

1234567

monkey

letmein

abc123

111111

mustang

access

shadow

master

michael

superman

696969

123123

batman

trustno1