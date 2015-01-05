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Dünya

2014'te öldürülen gazeteci sayısı 138'e yükseldi

Basın Amblem Kampanyası (PEC) geçen yıl öldürülen gazeteci raporunu güncelledi

05 Ocak 2015 19:08

Birleşmiş Milletler'de (BM) özel danışmanlık statüsüne sahip sivil toplum kuruluşu Basın Amblem Kampanyası (PEC), geçen yıl öldürülen gazeteciler raporunu güncelleyerek 138 gazetecinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, geçen ay yayımladığı raporda 128 gazetecinin öldürüldüğünü belirten PEC, 15 Aralık'tan yılbaşına kadar Honduras, Brezilya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afganistan'da 4 gazetecinin daha öldürüldüğüne işaret etti.

Suriye'de öldürülen gazetecilerin sayısını Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (İFJ) ve Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) verileriyle karşılaştıran PEC, yaklaşık 4 yıldır iç savaşta olan ülkede geçen yıl yaşamını yitiren gazetecilerin sayısını da 19 olarak güncelledi.

Merkezi Cenevre'de bulunan PEC, 15 Aralık'ta yayımladığı raporda 2014 yılında 128 gazetecinin öldüğünü açıklamıştı.

 

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