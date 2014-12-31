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2014'te 135 gazeteci görevi başında hayatını kaybetti

Gazeteciler için 2014 yılında en kanlı ülkeler Pakistan ve Suriye olurken, 135 gazeteci görev başındayken yaşamını yitirdi

31 Aralık 2014 21:51

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun verilerine göre, geride kalan yılda toplam 118 gazeteci görev başında öldürüldü. 2014'te Pakistan'da 14, Suriye 'de 12, Afganistan'da ve Filistin'de 9'ar, Irak'ta ve Ukrayna'da 8'er gazeteci vurularak, bombalı saldırıda veya iki ateş arasında kalarak hayatını kaybetti. Görevdeyken kaza sonucu hayatını kaybedenler de dahil edildiğinde 2014'te ölen gazetecilerin toplamı 135'i buldu.

Federasyon Başkanı Jim Boumelha, artan sayıda gazetecinin serbest bilgi akışını sınırlamak, fidye almak ya da siyasi amaçlarla hedef alınmasına karşı yetkilileri eyleme geçmeye davet etti. Boumelha, bazı medya kuruluşlarının savaş bölgelerine gazeteci göndermekten kaçındığını ve medya güvenliğini güçlendirecek tedbirler alınmaması halinde durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na göre, 2013'te görev başında hedef alınarak ya da kazayla hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 123'tü.
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'ne göre ise 2014'te 15'i Suriye, 7'si Filistin ve 6'sı Ukrayna'da olmak üzere dünyagenelinde toplam 66 gazeteci katledildi, 119'u rehin alındı ve 178'i hapsedildi.

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