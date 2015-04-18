2014'te erkek şiddetine maruz kalan 832 kadın Mor Çatı’ya başvurdu

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 25. yıl kutlamaları vesilesiyle 2014 yılı faaliyet raporunu kamuoyu paylaştı. Rapora göre, Mor Çatı’ya geçen yıl erkek şiddetine maruz kalan 832 kadın ve çocuk başvurdu.

Başvuruda bulunan kadınlarla telefon, e-posta ve yüz yüze olmak üzere toplam 2 bin 43 görüşme gerçekleştirildi. Başvuranların yüzde 60’ını 25-44 yaş aralığındaki kadınlar, yüzde 15’ini 45 yaş üstü kadınlar, yüzde 6’sını ise 15 yaşından küçük çocuklar oluşturdu.

Başvurular arasında en yaygın maruz kalınan şiddet biçiminin yüzde 44 ile psikolojik şiddet olduğu belirtildi. Başvurucu kadınların yüzde 84’ünün en az bir kere evlenmiş iken yüzde 15’inin evlenmemiş kadınlar olduğu kaydedildi. Başvuran evli kadınların yarısından fazlasını 6-20 yıl arasında evli olan kadınlar oluşturdu. Rapora göre, kadınlar Mor Çatı’ya genellikle dayanamayacaklarını düşündükleri noktada başvuruyor. Evlilik süresi 20 yılın üzerinde olan kadınlarda ise başvuru oranı düşük.

Mor Çatı tarafından yapılan yazılı açıklamada da “Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın 2014 raporuna göre kadınların yüzde 33’ünün yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddetten birine maruz kaldığı” belirtildi.