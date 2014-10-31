2014'te 289 işçi yollarda yaşamını yitirdi

Isparta'nın Yalvaç İlçesi yakınlarında elma toplayan işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 18 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Kazanın ardından açıklama yapan Konya Valisi, 24 kişi kapasiteli minibüste 46 kişinin bulunduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından işçilerin ulaşım sorunları ve yollarda yaşamını yitiren işçiler yeniden gündeme geldi.

İşçi Sağlığı ve İş Meclisi'nin raporlarına göre, 2014'ün ilk dokuz ayında 289 işçi trafik ve servis kazasında öldü. 2013'te ise 433 işçi yollarda öldü. İşçi ölümlerinin büyük bir bölümü trafik ve servis kazalarında yaşanıyor.

İşçi Sağlığı ve İş Meclisi'nin raporlarına göre, 2013 yılında hayatın kaybeden 1235 işçiden 433'ü trafik ve servis kazasında öldü.

2014'te her 100 ölümden 22'si trafikte

Nilay Vardar'ın Bianet'te yer alan haberine göre, 2014 yılının ilk dokuz ayında ölen 1314 işçiden 289'u işçi trafik ve servis kazasında yaşamını yitirdi.

Son beş ayda trafik/servis kazasında ölenlerin sayısı şöyle: Eylülde 28 işçi, Ağustosta 48 işçi, Temmuzda 33 işçi, Haziranda 30, Mayısta 29 işçi.

Bu rakamların içinde mevsimlik tarım işçileri büyük bir yer tutuyor. Mayıs ve ekim ayları arasında memleketlerinden çalışacakları yere giden işçiler genelde çok kalabalık binmek zorunda kaldıkları araçlarda trafik kazası geçirerek hayatını kaybediyor.

Bunun yanında işçiler, kendilerini taşıyan servis minibüslerinde de trafik kazasında ölebiliyor.