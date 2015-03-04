2014 yılında yargısız infaz nedeniyle 103 ölüm

İHD 2014 İnsan Hakları İhlalleri Raporu yaşam hakkından ifade özgürlüğüne, toplantı ve gösteri özgürlüğünden sağlık hakkına ihlalleri sıraladı.

Çalışma, İHD şubelerine yapılan bireysel başvurular, İHD şubelerinin oluşturduğu İnsan Hakları İnceleme ve Araştırma Komisyonlarının raporları, yerel ve ulusal basın ve yayın organlarında yer alan haberler, diğer sivil toplum örgütlerinin raporları ve resmi kurumların verilerinden derlenerek, İHD Genel Merkezi Dokümantasyon Birimi’nce hazırlandı.

477 sayfalık rapor; yaşam hakkı, sığınmacı ve göçmenlere yönelik ihlaller, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, İHD yönetici ve üyelerine yönelik baskılar, toplantı ve gösteri özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkına yönelik ihlaller, ekonomik ve sosyal haklar, eğitim ve kültürel haklar, çevre hakkı, yerleşim ve mülkiyet hakkı, sağlık hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, engelli hakları, doğal afetler ile ilgili 16 başlıktan oluşuyor.

'Dur' ihtarına uymadığı gerekçesi ile 4'ü çocuk 54 kişi öldürüldü

Raporda yaşam hakkı ihlalleri yargısız infazda, cezaevinde, gözaltında, faili meçhul saldırılarda, resmi hata ve ihmal sonucu, saldırılarda, silahlı çatışmalarda, mayın ve sahipsiz bomba patlaması sonucu gibi başlıklarda ölüm ve yaralanmalar şeklinde verildi.

Yargısız infazlar nedeniyle 103 kişi hayatını kaybederken 263 kişi yaralandığı belirtildi. Ölenlerin 15’i, yaralananların ise 38’i çocuk.

54 kişi dur ihtarına uymadıkları gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından ya da silah kullanma yetkisinin ihlali toplumsal gösterilerdeki saldırılar nedeniyle hayatını kaybetti.

Dokuz kişinin köy korucuları tarafından öldürüldüğü, 40 kişinin sınır bölgelerinde öldüğü belirtildi.

665'i çocuk 11 bin 262 gözaltı yapıldı

Kişi güvenliği ve özgürlüğüne yönelik ihlaller bölümünde toplam 11 bin 262 kişi gözaltına alınıp, 1273 kişi tutuklandığı, 232 ırkçı/ideolojik saldırıda 285 kişinin yaralandığı belirtildi.

2014 yılında en az 1886 işçi yaşamını yitirdi

Raporda 'İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin derlediği sayıya göre 2014 yılında hayatını kaybeden işçi sayısının en az 1886 olduğu bildirildi.

İHD'nin yayınladığı raporun tamamına bu adresten ulaşabilirsiniz.