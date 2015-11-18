2014 terör indeksi

15 Yıldır bir an da artan terör saldırıları, önceki saldıralara göre hem daha vahşice ve hem de daha çok kayba neden oluyor. Dünyada 2014 yılında üstlenilmiş saldırıların yüzde 51'ini IŞİD ve IŞİD'e bağlılığını açıklayan Boko Haram’ın gerçekleştirdiği saptandı.

Rudaw'ın haberine göre, Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Institute for Economics and Peace (IEP) tarafından hazırlanan ve bu yıl 3'üncüsü yayınlanan "2015 Küresel Terör İndeksi"ne göre; 2014 yılı içerisinde 32 bin 658 kişi terörist saldırılar sonucu hayatını kaybetti. Bu sayı şimdiye dek kaydedilen en yüksek yıllık artışa tekabül ediyor.

Ölümlerdeki artış yüzde 80

2013 yılında aynı nedenle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 111 olarak belirlenmişti. 2000 yılından bu yana ise ölümlerdeki artış yüzde 80'e karşılık geliyor.





ABD'deki Maryland Üniversitesi tarafından tutulan Global Terrorism Database (Küresel Terörizm Veritabanı) baz alınarak hazırlanan rapordan öne çıkan noktalar şöyle:



* Geçen yıl dünya ölçeğinde üstlenilmiş terör saldırılarının yüzde 51'ini IŞİD ve IŞİD'e bağlılığını açıklayan Boko Haram gerçekleştirdi.

* Dünyanın en kanlı terör örgütü Boko Haram’ın 6 bin 644 ölümde payı var. IŞİD'de ise bu sayı 6 bin 73.

* Terör eylemleri Afganistan, Irak, Nijerya, Pakistan ve Suriye'de yoğunlaşıyor. 2014'te eylemlerin yüzde 78'i bu ülkelerde gerçekleşti.

* Terörden en çok etkilenen ülke 3 bin 370 saldırı sonucu 9 bin 929 ölümle Irak. Bu sayı, tek bir ülkedeki en çok terör eylemi ve en çok ölüm vakası olarak kayıtlara geçti.





Maliyet 52.9 milyar dolar

* Nijerya terör kaynaklı ölümlerin bir yıl içerisinde en çok arttığı ülke. Oran yüzde 300. Ölü sayısı 7 bin 512.

* 500 can kaybının yaşandığı ülke sayısı 5'ten 11'e yükseldi. Bu lige giren ülkeler şöyle: Somali, Ukrayna, Yemen, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Kamerun.

* Terörün ekonomik maliyeti ise 2014'te en yüksek düzeye ulaştı. Geçen yıl 32.9 milyar dolar olarak kaydedilen rakam, bu yıl yüzde 61 artışla 52.9 milyar dolara çıktı. 2000 yılından bu yana ise harcanan para 10'a katlanmış durumda.





Sosyo – ekonomik faktörler

IEP Genel Müdürü Steve Killelea, rakamları şöyle değerlendirdi:

"Batı'da, genç işsizliği ve uyuşturucu gibi sosyo-ekonomik faktörlerin terörizmle ilintisi var. OECD üyesi olmayan ülkelerde, terörizm, sürmekte olan çatışma, yolsuzluk ve şiddet ile daha güçlü bağlar gösteriyor. Terörden en çok etkilenen 11 ülkeden 10'u mülteci oranının en yüksek olduğu ve ülke içinde yerinden edilmelerin en çok yaşandığı ülkeler.”





Rapora göre, “2000 yılından bu yana terör kaynaklı ölümlerin yüzde 3'ünden azı” Batı'da yaşandı.



Dikkat çeken başka bir veri ise, “Küresel ölçekte cinayet sonucu ölen insan sayısının, terör sonucu hayatını kaybedenlerin 13 katı” olması.