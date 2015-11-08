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Dünya
Deutsche Welle

Almanya da "terör saldırısı" diyor

Alman hükümeti Sina Yarımadası'nda düşen Rus yolcu uçağının terör saldırısına maruz kaldığına inanıyor. Alman basınında yer alan haberlere göre, mevcut veriler IŞİD'i işaret ediyor.

08 Kasım 2015 13:08


Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Mısır'dan Rusya'ya giderken Sina Yarımadasına düşen Rus Metrojet havayollarına ait yolcu uçağının Fransa'da incelenen karakutu kayıtları saldırı ihtimalini güçlendirmişti.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, adını açıklamadığı üst düzey bir güvenlik yetkilisinin Alman hükümetinin de uçağın terör saldırısı sonucu düştüğü yönünde bir görüşe sahip olduğunu aktardığını yazdı.

Gazeteye açıklamalarda bulunan yetkili, mevcut tüm verilerin IŞİD'i işaret ettiğini belirterek, uçağın ani irtifa kaybının bombalı saldırı ihtimalini güçlendirdiğini kaydetti.

İngiltere ve ABD de uçağın IŞİD tarafından kargo kısmına yerleştirilen bir bombanın sefer sırasında infilak etmesi sonucu düştüğü yönünde görüş bildirmişti.

Şarm El Şeyh'ten St. Petersburg'a giderken düşen uçaktaki 224 kişiden kurtulan olmamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanSina YarımadasıRusIŞİDMısır RusyaSina YarımadasınaRus MetrojetFransaAllgemeine SonntagszeitungABDDeutsche Welle Türkçe AFP/ReutersTY/BS

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