İşte 2013'ün en önemli buluşları



Amerikan Science dergisi, bilim ve teknolojide 2013'ün en önemli 10 olayını belirledi. Listeye göre ilk sırayı, kanserle mücadele için vücudun doğal savunma sistemlerini harekete geçirerek, hastalıkla mücadeleyi organizmanın yapmasını sağlayan immünoterapi aldı.

Geride bırakmak üzere olduğumuz yıla damgasını vuran önemli bilimsel olayların lisetesi Deutsche Welle Türkçe'de şöyle yer aladı:

Immünoterapi: Listeye göre ilk sırayı, kanserle mücadele için vücudun doğal savunma sistemlerini harekete geçirerek, hastalıkla mücadeleyi organizmanın yapmasını sağlayan immünoterapi aldı. Artık birçok uzmanın bu yöntemin kanser tedavisinde bir dönüm noktası olduğuna ikna olduğu ve yıllarca önce ortaya atılan immünoterapinin meyvelerini vermeye başladığı vurgulandığı immünoterapide kanserli hücre değil bağışıklık sistemine odaklanılıyor; bağışıklık hücreleri de kanserli hücrelerle mücadeleye sevk ediliyor.

Uyku araştırması: İkinci sırada, uykunun beyni temizleyip onardığına dair bir araştırma var. Rochester Üniversitesi’nde yapılan araştırma, beyindeki hücrelerin uyku sırasında büzüldüğünü, böylece sinir hücrelerinin arasının açılarak sıvının beyni ‘temizlemesine’ izin verdiğini ortaya koymuştu. Beyin bu yöntemle zehirli toksinlerden arınıyor.

Minyatür organlar: Araştırmalarda kobay yerine minyatür organların kullanılması öngörülüyor. Geliştirilen minyatür organlar arasında karaciğer, böbrek ve beyin bulunuyor. Minyatür beynin şizofreni, otizm ve alzheimer gibi nörolojik hastalıkların anlaşılması ve tedavisinde çığır açacak gelişmelere yol açması bekleniyor.

Bakteri araştırması: Araştırma bakterilerin insan için taşıdığı önemi ortaya koyarken, bağırsak florasında görev yapan bakterilerin beslenme yetersizliğine etkisine işaret edildi. Araştırma sonuçlarında, terapi yöntemleri geliştirilirken bakterilerin daha fazla dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

Kök hücre: Amerikalı uzmanlar bu yıl klonlanmış insan embriyosundan kök hücre elde etmeyi başardı. Kopyalanmış embriyolar, tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda kullanılmak üzere uyumlu doku ve organ elde edilmesine yarayacak.

CRISPR: CRISPR adlı teknik , genlerimizde bulunan ve geçmişte maruz kaldığımız virüslere karşı kalıcı bir bağışıklık geliştirmemize imkân sağlıyor. Söz konusu mekanizma sayesinde, insan genomunun en ufak parçalarının bile hatasız şekilde yeniden yazılabilecek. Üstelik bu mekanizma yalnızca birçok hastalığa çare bulunmasını sağlamakla kalmayacak, tarım alanında da yeniliklerin önünü açacak.

CLARITY: Stanford Üniversitesi’nden uzmanlar bir fare beyninin tamamını ve bir insan beyninin bir parçasını saydamlaştırarak, beyin içindeki nöronların ve nöron ağlarının nasıl çalıştığını renkli ve 3 boyutlu olarak görüntüledi. Söz konusu tekniğe CLARITY adı verildi. Science, yeni tekniğin, araştırmacıların bu karmaşık organı inceleme tarzını değiştireceğine dikkat çekiyor.

Ve diğelerleri: Kozmik ışınların kaynağına ilişkin bir araştırmanın sonuçları, güneş panellerinin daha ucuza üretilmesini sağlayacak yeni bir teknoloji ve çocuk hastalıklarıyla mücadele amacıyla geliştirilen yeni aşılar yılın bilimsel olayları listesinde yer alan diğer önemli keşifler olarak sıralanıyor.