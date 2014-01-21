2013'ün en gözde şifreleri

Dev şirketlerin, devlet kurumlarının ve milyonlarca online kullanıcının saldırılara maruz kaldığı 2013, kullandığımız şifrelere dikkat etmemiz gerektiğini fazlasıyla ortaya koydu. Yapılan bir araştırma ise bu konuda iyi bir ders alınmadığını gösterdi.

ABD merkezli yazılım ve araştırma şirketi SplashData, geride kalan her yıl için yaptığı gibi 2013'ün de en kötü şifrelerini belirledi.

Aslına bakılırsa ortaya çıkan 25 şifrelik liste, aynı zamanda en çok tercih edilen ve siber saldırıların başarıya ulaşmasını sağlayan kombinasyonları ortaya koydu.

En çok tercih edilen 15 popüler şifre

1. 123456 (Bir basamak yükseldi)

2. password (Bir basamak aşağı indi)

3. 12345678 (2012’den bu yana yeri değişmedi)

4. qwerty (Bir basamak yükseldi)

5. abc123 (Bir basamak aşağı indi)

6. 123456789 (Yeni şifre)

7. 111111 (İki basamak yükseldi)

8. 1234567 (Beş basamak yükseldi)

9. iloveyou (İki basamak yükseldi)

10. adobe123 (Yeni şifre)

11. 123123 (Beş basamak yükseldi)

12. Admin (Yeni şifre)

13. 1234567890 (Yeni şifre)

14. letmein (Yedi basamak aşağı indi)

15. photoshop (Yeni şifre)

16. 1234 (Yeni şifre)

17. monkey (11 basamak aşağı indi)

18. shadow (Yeri değişmedi)

19. sunshine (Beş basamak aşağı indi)

20. 12345 (Yeni şifre)

21. password1 (Dört basamak yükseldi)

22. princess (Yeni şifre)

23. azerty (Yeni şifre)

24. trustno1 (12 basamak indi)

25. 000000 (Yeni şifre)