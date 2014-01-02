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Kültür-Sanat

2013'te sinemada son 30 yılın rekoru kırıldı

Sinema sektörü yerli yapımların da etkisiyle 2013’te son 30 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı. Uzun bir aradan sonra ilk kez bu yıl, 49 milyon 580 bin kişi sinema salonlarını doldurdu

02 Ocak 2014 18:08

Seyirci ilgisinin her geçen gün arttığı sinema sektörü, yerli yapımların da etkisiyle 2013’te son 30 yılın en yüksek  rakamlarını gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Bakanlık ve özel teşebbüslerin işbirliğiyle büyümesi hız kesmeyen sektörde, son 30 yılın en yüksek bilet satış rakamlarına ulaşıldı. Beyazperdedeki 52 haftayı aşan vizyon yolculuğunda sinema gişelerinde, 49 milyon 580 bin bilet kesildi. Hem yerli hem de yabancı yapımların görücüye çıktığı bu sürede, bilet satışlarından 497 milyon lira hasılat elde edildi.

Sinemaseverlerin özellikle geçmişe kıyasla yerli yapımlar daha çok ilgi çekerken, bu yıl bir günde ortalama 138 bin kişi, zamanını sinemaya  giderek değerlendirdi.

 

Rekoru komedi filmleri kırdı

 

Öte yandan geçen yıla oranla bilet satış sayısındaki artış ise yüzde  15 olarak gerçekleşti. Seyircinin büyük ilgisiyle karşılaşan yerli yapımlar için  bu yıl 28,5 milyondan fazla bilet satıldı. Türk filmlerinin yıllık bilet satışındaki oran tüm bilet satış  rakamlarının yüzde 58’ini buldu. Bu sayede yerli sinemaya olan ilgi son 10 yılın  en yüksek ikinci satış rakamına ulaşmış oldu.

2013’te en çok izlenen yapımsa yüksek bütçeli filmlerin aksine Cem  Yılmaz’ın sahne gösterilerinden derlenen ‘CM101MMXI Fundamentals’ olurken, kısa  süre öne gösterime giren ‘Düğün Dernek’ gişede Cem Yılmaz’a yaklaştı. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin gibi isimlerin başrolünü  paylaştığı komedi türündeki yapım 24 günde, 3 milyon 700 bin seyirciyle buluştu.  Ayrıca toplamda 12 filmin, 1 milyon izleyici sınırını aştığı 2013’te, beş film  ise 2 milyondan fazla seyirci tarafından görüldü.

Böylece 2013 yılının 4 Ocak-29 Aralık arasında toplam bilet satış  rakamı 49 milyon 580 bine, elde edilen hasılat ise 497 milyon liraya ulaştı. Ayrıca Sinema Destekleme Kurulu çalışmaları çerçevesinde Bakanlıkça  yıl boyunca 119 projeye, 2 milyon 620 bin 600 lira destek sağlandı.

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