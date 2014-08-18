2013 yılında 50 Khaleesi, 187 Arya dünyaya geldi

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisi anne-baba adaylarını da etkiliyor. İngiltere ve Galler'de bebek sahibi olan çiftler arasındaki yeni moda, çocuklarına "Game of Thrones" dizisi karakterlerinin ismini vermek. 2013'te 50 tane "Khaleesi" 187 “Arya” dünyaya geldi.

Ntvmsnbc.com’da yer alan habere göre, İngiltere ve Galler'de 2013'te en revaçta olan "bebek" isimleri açıklandı. Söz konusu diziler arasında en revaçta olan ise, fantastik dizi "Game of Thrones". "Breaking Bad" adlı dizide kimya öğretmeni Walter White karakterinin eşini canlandıran "Skyler" karakteri de, yeni bebek sahibi olanların tercihleri arasında.

2013'te 77 kız bebek "Skyler" ismini aldı. "Breaking Bad" dizisinin başrol karakteri "Walter White"tan yola çıkarak 55 erkek bebeğe de, "Walter" ismi verildi. İngiltere'de 2013 yılında 4 bin çift ise, bebeklerine isim belirlerken İngiliz Kraliyet ailesinden ilham aldı. 4 bin çift bebeklerine, Prens Willims ve Kate Middelton'ın oğlu George'un ismini verdi.