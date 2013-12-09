2013 Avrupa Film Ödülleri sahiplerini buldu

2013 Avrupa Film Ödülü’nü “La Grande Bellezza – Büyük Güzellik” kazandı. Film müziklerinin unutulmaz ismi Ennio Morricone ve ünlü Fransız aktris Catherine Deneuve ödüle layık görüldü.

Avrupa Film Akademisi tarafından bu yıl 26'ıncısı verilen Avrupa Film Ödülleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, yönetmen Paolo Sorrentino'nun filmi La Grande Bellezza dört ayrı kategoride ödüle layık bulundu. İtalyan toplumunun portresini çizen film en iyi film, en iyi kurgu ve en iyi yönetmen dallarında ödüle layık görülürken, filmin başrol oyuncusu Toni Servillo'da en iyi erkek oyuncu dalında ödül kazandı. En iyi kadın oyuncu ödülü ise “The Broken Circle” adlı filmdeki rolüyle Belçikalı oyuncu Veerle Baetens'e gitti.

Alman yönetmen Jan-Ole Gerster'in “Oh Boy” filmi de en iyi ilk film dalında ödüle layık görüldü.

Birçok filme yaptığı müziklerle ruh kazandırmış olan Ennio Morricone en iyi müzik dalında ödül kazandı. 85 yaşındaki İtalyan besteci “The Best Offer- En İyi Teklif” filmi için yaptığı müzikle bu ödüle değer bulundu. 70 yaşındaki Fransız kadın oyuncu Catherine Deneuve ise Yaşam Boyu Onur Ödülü alırken, İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'a da dünya sinemasına yaptığı katkılardan ötürü özel ödül verildi.