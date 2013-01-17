2012 son 130 yılın en sıcak ilk 10 yılı arasında

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bilim insanları 2012 yılının 1880 yılından bu yana dünyada yaşanan en sıcak 10 yıldan biri olduğunu tespit etti. Bilim insanları, 2012'nin en sıcak 9. yıl olduğunu belirtirken, bir başka Amerikan kuruluşu ise geçen yılın, 1880'den bu yana en sıcak 10. yıl olduğunu söyledi.

Her iki araştırma ekibi de, geçen yıl bazı bölgelerdeki sıcaklığın düşmesine yol açan La Nina hava hareketleri olmasa daha yüksek olacağı tespitinde bulundu. Adı geçen kuruluşlar, son 50 yıldaki sıcaklık artışının belirleyici faktörünün, karbon dioksit salımı olduğunu belirtiyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) 2012 yılında ortalama sıcaklığın 0,57 santigrat olduğunu, bunun da 20. yüzyıl ortalamasının üzerinde olduğunu açıkladı. Kuruluş, 21. yüzyılın ilk 12 yılının kayıtların tutulmaya başladığı son 133 yıllık dönemin en sıcak 14 yılı arasında olduğunu belirtiyor.

NOAA yetkililerinden Thomas Karl, geçen yıl, ABD'nin aksine dünyanın geri kalanında rekor bir sıcaklığın tespit edilmediğini, ancak sıcaklığın genel olarak yüksek olduğunu kaydederken, "Sıcaklığın 1976 yılından bu yana her yıl ortalamanın üzerinde seyrettiğini" de belirtti.

Aynı veriler üzerinden kısmen farklı bir analiz yapan NASA ise, 2012'nin yüzyılın ortalamasının 0,6 santigrat derece daha yüksek olduğu tespitini yaptı.

Araştırmalarda ayrıca, Güney Kutbu'ndaki buzların 2012 yılında rekor düzeyde eridiğini de ortaya koydu.



(BBCTürkçe)