2011'de "yerli uçağımız göklerde" denmişti | İçişleri Bakanı: Vakit, kendi uçağımızı yapma vakti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Soylu, "Vakit kendi arabamızı, kendi uçağımızı yapma vaktidir" dedi.

2011 genel seçimleri öncesi Sivas- Tokat karayolu Çamlıbel Beldesi girişinde yol kenarında bulunan büyük boyutlardaki reklam tabelasında AKP tarafından hazırlanan ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının da bulunduğu afişte 'Yerli uçağımız göklerde' sloganı kullanılmıştı. Sloganın hemen üzerinde ise kırmızı renkli bir yolcu uçağının fotoğrafına yer verilmişti. AKP'nin kent merkezine astığı afişlerde ise slogan, 'Yerli savaş uçağımız ve helikopterimiz geliyor' şeklinde hazırlanırken herhangi bir hava aracının fotoğrafı kullanılmamıştı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre Soylu, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki ramazan etkinlik alanında vatandaşlara hitap etti.

"Vakit elin oğlundan insansız hava aracı isterken ve bize verilemezken şu anda savunma sanayimizin milli ve yerli oranını yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarma vaktidir" diyen Soylu, "Vakit kendi arabamızı, kendi uçağımızı yapma vaktidir" ifadelerini kullandı.