2011-2017 arası '5'i Türkiye'de 259 kişi' selfie çekerken hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yapılan bir araştırma, 2011-2017 arasında dünya genelinde 259 kişinin tehlikeli selfie arayışındayken hayatını kaybettiğini gösterdi. Araştırmaya göre bu dönemde Türkiye'de de 5 kişi selfie çekerken yaşamını yitirdi.

Araştırmayı yapan kuruluş bu tür ölümlerin engellenmesi için, "selfie'ye yasak alanlar" belirlenmesini önerdi.

Önerilen alanlar arasında, ölümlerin çoğunun yaşandığı dağ zirveleri, yüksek binalar ve göller de yer alıyor.

Yaşanan ölümler arasında, hayvan saldırısı, elektrik akımına kapılma, yangın ve silah gibi örnekler de yer alıyor.

Temmuz ayında 19 yaşındaki Avustralyalı Gavin Zimmermann, tepelik bir alanda selfie çekerken düşerek hayatını kaybetmişti.

Tomer Frankfurter de ABD'nin California eyaletinde bulunan Yosemite Ulusal Parkında 250 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi'nin araştırması, selfie kaynaklı ölümlerin en fazla görüldüğü ülkelerin Hindistan, Rusya, ABD, ve Pakistan olduğunu ortaya koyuyor. Yaşamını yitirenlerin 72,5'i de erkek.

Yapılan derleme, selfie ölümlerinin sayısının da son yıllarda giderek arttığını ortaya koydu.

Buna göre, 2011 yılında bu kapsamda sadece 3 ölüm yaşanırken, 2016 yılında sayı 98'e, 2017 yılında ise 93'e çıktı.

Araştırmacılar ayrıca selfie kaynaklı ölümlerin sayısının elde edilenden çok daha fazla olabileceğini, birçok vakada, selfie'nin ölüm nedeni olarak kayda girmediğini söylüyor.