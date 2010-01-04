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Yaşam

2010'un kaçınılmaz teknolojileri

2010'da da bir çok yeni teknoloji ürünü hayatımıza girmeye devam ediyor... Android,internet tablet bu ürünlerden sadece iki tanesi.

04 Ocak 2010 02:00

T24- Değişen ve gelişen teknolojinin 2010 yılı için kaçınılmaz olarak nitelendirdiği 5 son teknoloji ürünü şöyle;

E-Kitap



Avrupa ve ABD’de aldı başını gidiyor. Türkiye’de de başta idefix olmak üzere bazı çevrimiçi kitapçıların Türkçe e-kitap hazırlığında olduğu biliyoruz. Bunun için gerekli cihaz ve donanımlar zaten geliştirilmiş, ithal edilmeyi ve uyarlanmayı bekliyor. Kendi yayınlarına bağlı e-kitap okuyucuları olan Amazon ve Barnes&Noble’ın ürünlerini bir yana bırakırsak, Sony ve Samsung gibi firmaların yayıncıya bağlı olmayan ürünlerinin bu yıl içinde bizim yayıncılarca pazara sunulması beklenebilir.

Android




Google’ın geliştirdiği Android işletim sistemi, piyasayı değiştirmeye çoktan başladı. Ancak 2010’da 2.0 sürümünü taşıyacak olan gayet akıllı yeni telefon modelleriyle pazar payını ciddi oranda artıracak. Samsung, LG, Motorola, Sony Ericsson gibi dev firmaların Android’le çalışan süper modelleri 2010’da birbirini izleyecek. Türkiye planlarını bilmemekle beraber, bilhassa Sony Ericsson’un Xperia X10 modelini fena halde merak ettiğimizi belirtelim. 2010, Windows Phone, Symbian ve iPhone için 'Android' kabuslara gebe.

İnternet Tablet




Ya da diğer ifadesiyle tablet PC. Klavyesi olmayan, dokunmatik, yüksek çözünürlüklü bir ekran ve bol internet bağlantı özelliği bulunan yeni bilgisayar kategorisi, Apple ve Sony gibi firmaların duyuracağı seksi modellerle piyasaya hızlı giriş yapacak. Adı iSlate olacağı iddia edilen Apple ürünü en çok ses getirecek modellerden.

3D Tv



Avatar’ı bayılarak izledik, 2010’da sıraya giren pek çok 3D (3 boyutlu) filmi de heyecanla bekliyoruz. Ama asıl Güney Afrika’daki Dünya Kupası maçlarının 3D formatında da yayımlanacak olması, Samsung, LG ve Sony’nin evlere 3D televizyon sokma şansını artırıyor. Sony’nin bununla yetinmeyip PS3 oyun konsollarını da 3D uyumlu hale getireceği açıklandı. İngiltere’de Sky kablolu yayın firması deneme yayınlarını sürdürüyor. Kısacası dünyada 3D televizyon bu yıl başlıyor, Türkiye’de henüz HD aşamasındayız.

Hareketle Kontrol




Nintendo Wii konsoluyla tenis oynamak gerçekten keyifli. Hem eğlence hem egzersiz bir arada. 2010’da olayı daha da abartacak olan girişimlerden Project Natal, askeri proje kimliğinden sıyrılıp Xbox oyun konsollarında sivillerin keyfine sunulacak. Şöyle çalışıyor: Konsola entegre edilen ısı sensörleri, oyuncunun bedenindeki 48 noktayı sürekli izleyip ölçüyor ve en ufak 

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