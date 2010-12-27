-2010'DA SANAT DÜNYASINDA YAPRAK DÖKÜMÜ ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Son günlerine yaklaştığımız 2010 yılında, kültür, sanat ve toplum hayatında yer eden önemli isimler arasında yaprak dökümü yaşandı. Aralarında İstanbul Şehir Tiyatrosunun en yaşlı sanatçısı İhsan Devrim, ilk kadın öğretmenlerden Refet Angın, karikatürist Turhan Selçuk, YÖK Kurucu Başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Türk Halk Müziği Sanatçısı Abdurrahman Kızılay gibi birçok değerli isim yaşama veda etti. Çeşitli alanlarda isim yapmış kişiler, arkalarında önemli çalışmalar ve eserler bıraksalar da sevenlerine ve ailelerine büyük hüzün yaşattı. 2010 yılının ilk günlerinde aramızdan ayrılan ilk isim İstanbul Şehir Tiyatrosunun yaşayan en yaşlı sanatçısı olan ve ''Süper Baba'' adlı dizede ''Sürmeneli Dede'' karakteriyle tanınan tiyatro sanatçısı İhsan Devrim oldu. Devrim 7 Ocakta, 96 yaşında sevenlerine veda etti. Bazı televizyon dizilerinde de rol alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Saltuk Kaplangı (78) 9 Ocakta yaşamını yitirdi. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Şakir Eczacıbaşı (81), 24 Ocakta tedavi gördüğü İstanbul Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bir dönemin beğeniyle izlenen yapımlarından ''Bizimkiler'' dizisi, bir kayıp daha verdi. Dizinin meraklı muhasebe müdürü ''Ergun'' karakteri Endinç Dinçer, 24 Ocakta hayata gözlerini yumdu. Ressam Ömer Uluç (79), 28 Ocakta İstanbul'da vefat etti. Uluç, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Tiyatro ve sinema sanatçısı Özen Tutucu 71 yaşında hayatını kaybetti. 29 Ocakta aramızdan ayrılan Tutucu, ''Farklı Bir Kadın'' adlı oyundaki rolü ile ''Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü'' ve ''Fermanlı Deli Hazretleri'' adlı oyundaki rolü ile de ''Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'' sahibiydi. İlk kadın öğretmenlerden olan ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde uzun yıllardır Bakanlık Danışmanı olarak görev alan Refet Angın (95), 30 Ocakta İstanbul'da yaşamını yitirdi. Gazeteci Ahmet Vardar, 2 Şubatta kansere yenik düştü. Vardar, 73 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. YÖK'ün kurucu başkanı ve Bilkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı, 25 Şubatta tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde, ''çoklu organ yetmezliği'' nedeniyle hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören yönetmen, yapımcı, senarist ve oyuncu Yılmaz Duru, 2 Martta yaşama gözlerini yumdu. Cumhuriyet Gazetesi karikatüristi Turhan Selçuk, 88 yaşında İstanbul'da vefat etti. Türk mizahının önde gelen isimlerinden olan ve Türkiye'de mizaha yön veren karikatüristlerden biri olan Selçuk, 11 Martta aramızdan ayrıldı. Kanser tedavisi gören, Moğollar Grubu'nun davulcusu Engin Yörükoğlu, 23 Nisanda Bodrum'da hayatını kaybetti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok, 6 aydır kanser tedavisi gördüğü ABD'de 25 Nisanda yaşamını yitirdi. Houston'daki MD Anderson Hastanesinde cilt kanseri tedavisi gören Özok'un cenazesi, 29 Nisanda Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk, 21 Haziranda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamit'in torunu Osman Nami Osmanoğlu 15 Temmuzda, 93 yaşında kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Tiyatro ve sinema sanatçısı Osman Nuri Ergün (82), 24 Ağustosta yaşama veda etti. Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim üyesi ve Bilkent Senfoni Orkestrası Başkemancısı Prof. Server Ganiyev, 4 Eylülde vefat etti. Devlet Tiyatroları yönetmeni ve oyuncu Ensar Kılıç (56), 25 Eylülde aramızdan ayrıldı. Devlet Tiyatroları sanatçısı A. Ecder Akışık hayatını kaybetti. 28 Eylülde yaşama veda eden sanatçı Akışık (72),1984-1988 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Usta şair Arif Damar, 20 Ekimde hayatını kaybetti. 1985 yılında Melih Cevdet Anday ile ortak imza attığı ''Yağmurlu Sokak'' adlı romanı yayımlanan şair, en son Cumhuriyet gazetesinde 'Ayın Şairi' bölümünü hazırlıyordu. ''2010 Hacıbektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü'' sahibi araştırmacı yazar Cemal Şener, 2 Kasımda hayatını kaybetti. Yönetmen, şair ve seslendirme sanatçısı Sacit Onan, 12 Kasımda İstanbul'da vefat etti. Türkiye'nin ilk kadın emniyet müdürü Şerife Feriha Sanerk (87) Antalya'da hayatını kaybetti. Tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Deniz Uyguner, 4 Aralıkta İstanbul'da yaşamını yitirdi. Zeki Müren, Muazzez Abacı, Yıldırım Gürses, Ahmet Özhan ve Emel Sayın gibi birçok sanatçının eserlerini seslendirdiği Türk Musikisi'nin önemli isimlerinden Mustafa Sevilen (91), 11 Aralıkta Çanakkale'de vefat etti. Türk Halk Müziği (THK) sanatçısı Abdurrahman Kızılay (72), 12 Aralıkta solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.