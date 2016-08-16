2010 KPSS'de soruları çalarak memur olanlar ihraç edilecek

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Bakanlar Kurulu toplantısında iki yeni KHK’nın ele alındığını açıkladı. Kutrulmuş, "FETÖ' mensupları devlet memuriyeti vasfını kaybedeceklerdir" diye konuştu. 2010 KPSS ile ilgili de düzenleme yapıldığını belirten Kurtulmuş, "Soruları çaldıkları ve bu şekilde devlet memuriyetine girdikleri tespit edilenler memuriyetten ihraç edilecektir. 2010 KPSS ile giren ama soruşturma sonucu hakkı ile girdiği tespit edilenlere hiçbir şey olmayacak, göreve devam edecektir" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan üçüncü toplantıya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda iki KHK’nın (Kanun Hükmünde Kararname) ele alındığını kaydeden Kurtulmuş, Diyarbakır’da meydana gelen patlamayı da kınayarak 4’ü polis; 1’i polis çocuğu olmak üzere 2’si sivil toplam 6 vatandaşın şehit olduğunu da söyledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da toplantıya katılarak Kurul’a bilgi verdi.

Kurtulmuş, toplantıda ele alınan KHK’lara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Unvanları alınacak"

"Toplantıda 15 Temmuz Türkiye’yi işgale hazırlama teşebbüsü, darbecilerle ilgili çalışmalar ve FETÖ’nün ortadan kaldırılması için gerekli adımlar üzerinde durulmuş ve bu konuda yapılanlar tartışılarak yol haritası paylaşılmıştır. OHAL yasası çerçevesinde 2 KHK gündeme geldi. 670 sayılı KHK ile bazı düzenlemeler yapıldı. Kamu personelini yitirmesi gereken Dışişleri, İçişleri, Sahil Güvenlik, Emniyet ve TSK başta olmak üzere çeşitli kurumlardan gelen liste, FETÖ mensupları, devlet memuriyeti vasfını kaybedeceklerdir. Görevden alınanların unvan ve meslekleri de; vali, hakim, savcı, büyükelçi, subayların rütbeleri gibi bir takım meslek unvanlarını kullanmaları mümkün olmayacak. Buradan kaynaklı haklarını kullanamayacaklar. Bunlar liste olarak KHK’da yayınlanacak. Diyelim ki yüksek yargı mensubu büyükelçi sıradan suç ile atılmıyorlar. KHK ile atılanlar devlete karşı işlenmiş, hain bir tertibin içinde yer aldıkları için atılıyorlar. Bunu örgütleyen silahlı terör örgütü ile iltisaklı oldukları için atılıyorlar. Hakimlik, valilik makamı devleti korusunlar devletin işlerini yapsınlar diye verilmiştir. Bu unvanları millete karşı silah doğrultanların kullanmaya hakları yok.

2010 KPSS düzenlemesi

"Kapatılan kurum ve kuruluşların hakları alacakları ne olacağı Maliye Bakanlığı uhdesine bırakılmıştır. El konulan kurumların alacağı yükümlülükleri kendileri belirleyecek. Bir kısmını da diğer kamu kurumlarına ihtiyaç çıkarsa bedelsiz tahsisini yapacaktır. Kapatılan vakıfların mal varlığı, hak ve alacakları ile ilgili sorumluluk; Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tevdi edilmiştir. 2010 KPSS ile ilgili düzenleme de yapıldı. Soruları çaldıkları ve bu şekilde devlet memuriyetine girdikleri tespit edilenler memuriyetten ihraç edilecektir. 2010 KPSS ile giren ama soruşturma sonucu hakkı ile girdiği tespit edilenlere hiçbir şey olmayacak, göreve devam edecektir.

"Aksaklık giderilecek"

"15 Temmuz şehit ve gazilerinin SGK borçları silinecek ve buradan kaynaklı aksaklıklar ortadan kalkacaktır. Kapatılan askeri okullardaki sözleşmelerin feshi meselesi de KHK ile gündeme getirilmiştir. GATA ve askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi bu kararnameyle düzenlenmiştir, orada çalışan sağlık personeli ile ilgili düzenleme de yapılmıştır. Bu KHK ile dikkat çeken bir husus da Çengelköy’de şehit olan Yeni Şafak Gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz, TC vatandaşlığına şahadetinden sonra alınıştır. Ailesinin başvurusu üzerine TC vatandaşlığı verilmiştir.

"3 Ölçösü olacak"

"Devletin bütün kadrolarının milletin tamamına açılması, 79 milyonun devletin sahibi olarak görülmesi en hayatı husustur. Herkesin kişisel kariyer planlaması için bunun da şeffaf 3 ölçüsü olması gerekir. Ehliyet, liyakat, millete ve vatana sadakat. Kamuda alımlar bu şekilde değerlendirilecek. O zaman paralel yapının kamu içine sızması imkanı, örgütlenme şansı yoktur. Genel prensiptir. Bundan sonra da kamu alımları bu prensipte olacaktır, inşallah.

TİB kapatıldı

"TSK yeniden yapılandırılması çalışması sürüyor, şekillenecek. TSK’nın söylediğiniz şekilde kuvvet komutanlıklarının MSB’ye; Sahil Güvenlik ve Jandarma’nın İçişleri’ne bağlanması TSK’nın yeniden yapılandırılmasının ana kuralıdır. Askeri mesleğin gerektirdiği nitelik bakımından da bunların bir başka bağlılık içinde olmaları kaçınılmazdır. İdari ve özlük anlamında olarak da komutanlıklar, MSB’ye; Jandarma ve Sahil Güvenliğin de İçişleri’ne bağlanması da reform paketinin önemli adımıdır.

"Yeni pilot alımı"

"Diğer bir KHK, 671 sayılı KHK ile de daha önce yapılan yasal düzenlemelere ek düzenlemeler yapılmıştır. Pilot açığının kapatılması için yeni pilot alımı yapılacaktır. Eski pilot olup ayrılanlarla ilgili yeniden TSK’ya alınması gibi düzenlemeler yapılmıştır. TİB kapatılmış; yetki, sorumluluk ve tüm imkânları BTK’ya devredilmiştir. Özel harekat polisinin istihdamıyla ilgili düzenlemeler yapılmış, yeni özel harekat polisi alınmasına karar verilmiştir. YÖK’ün talebiyle 2006 sonrası kurulan 41 üniversitede emeklilik yaşı 67’den 72’ye çıkarılmıştı. Şimdi emeklilik yaşını 75’e çıkarıyoruz. Yeni kurulan üniversitelerimizden, ayrılan, uzaklaştırılan öğretim üyesi açığı göz önünde bulundurularak zorlukların giderilmesi için düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.