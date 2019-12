2009'un makyaj trendleri

İlkbahar yaklaşırken, bu yılın ilkbahar-yaz makyaj modası da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.



2009 İlkbahar Yaz trendleri, P&G Beauty’nin her sezon moda akımlarını belirleyerek hazırladığı Trend Raporunun son sayısında yer alıyor.

P&G Beauty’nin trend raporuna göre, 2009’un en önemli trendlerden biri olan Abyss’de; doğaya, özellikle de suya göndermeler baskın. Su mavisi, lacivert, gök mavisi, safir ya da koyu lacivert olsun, su benzeri gölgeler sezonun önde gelen renkleri arasında. Akışkan kumaşlar ve ışıltılı dokular, renk paletini ve yeni şekilleri etkilerken, buz beyazı, gümüş gri, barut rengi ve okyanus mavisinin suyu andıran gölgeleri; toprak tonlarını, değerli metalleri ve gök mavisini dengeliyor.



Cesur ve canlı makyaj geri döndü!



Cesur ve canlı makyaj, 2009 İlkbahar/Yaz sezonuyla geri döndü. “Benzersiz güzellikte yüzler yaratmak, yüz özelliklerini kontur kullanarak ve aydınlatarak hayata geçirmek ve podyumlarda gördüğümüz çarpıcı koleksiyonları tamamlamak istedik” diyen Max Factor Makyaj Uzmanı Pat McGrath, 2009 İlkbahar/Yaz defileleri için temel beş trend tasarladı: Heykel Yüzler, Gül Rengi Işıltılar, Güçlü Gözler, Renk Parıltısı ve Kontrast Dudaklar.



Heykel Yüzler



Heykel Yüzler, bir heykelin mükemmelliğini temsil ederken, kadın; modern feminenliği içerisinde duygusal ve kendine güvenen bir karakter olarak resmediliyor. Hafif fondöten ve pudralar ile cilde ışık, dengeli olarak dağıtılarak; elmacık kemikleri, pembe ya da kahverengi dokunuşlar ile daha da vurgulanıyor. Bu görünüm, 2009 İlkbahar/Yaz modasının keskin, geometrik yapısını tamamlıyor ve suya benzer her türlü şeye olan çılgın tutkuyu yansıtıyor. Genel görünüm, gerçek bir ışıldama ve duygusallık hissinin hakim olduğu bir heykelin mükemmelliğine sahip. Pembe, şampanya sarısı ve beyaz inci renklerde parıltıyı yansıtan vurgular; yanaklara, alna, burna ve dudaklara uygulanarak, yüzün bu özellikleri daha da vurgulanıyor.



Gül Rengi Işıltılar



Gül Rengi Işıltılar’daki ışıltı ve tazelik, elmacık kemiklerini belirginleştirmek için allık ve gözleri belirgin şekilde biçimlendirmek için kullanılan kahverengi ve metalik kahverengi ile yaratılıyor. Kimi zaman yanaklara ve şakaklara fırça ile bronz ışıltı uygulanırken; kimi zaman da doğal sağlık ve açık havanın tazeliğini yansıtan genel bir görünüm için mercan, gül, pastel pembe ve deniz kabuğu renklerinde bir allık kullanılıyor.







Güçlü Gözler



2009 İlkbahar/Yaz sezonunda gözler, fazlasıyla güçlü. Gözler son derece belirgin, yoğun bir güce sahip ve fazlasıyla seksi. Kalem ve farlardan oluşan bir kombinasyon ile gözler öne çıkartılıyor. Hem göze hem de alna uygulanan koyu kahverengiler, popüler ve güçlü bir görünüm yaratıyor. Gösterişli metalik renkler ise önemli unsurlardan. İster bakır, ister gümüş, altın ya da bronz olsun gözler her zaman vurgulanıyor ve güçlendiriliyor. Gözler, en parıldayan halleriyle güçlü ve dramatik bir görünüm yaratacak şekilde cesur siyah renklerde ve fazlasıyla hareketli, tıpkı bitmemiş bir giysi gibi.



Renk Parıltısı



Turkuaz’ın, Renk Parıltısı göz makyajındaki yeri, 2009 İlkbahar/Yaz sezonunda oldukça önemli. Turkuaz, göz makyajında belirgin biçimde yer alırken, siyah kalem ve siyah rimel ile vurgulanıyor. Mor ve pembe renkli pudralar hem gözleri hem de yanakları süslerken, dudaklarda ise fuşya, kırmızı ve koyu pembe dokunuşlarla kendini gösteren bir renk cümbüşü görülüyor.



Kontrast Dudaklar



2009 İlkbahar/Yaz sezonunda iki farklı anlayış gözleniyor. Dudaklar ya fazlasıyla cesur ya da son derece sade yani ten rengi…Kontrast Dudaklar, tasarımcılar tarafından sevilen, genel siluetlerde gördüğümüz paradoksu yansıtıyor; yani akışkanlığa karşılık yapı ve sadeliğe karşılık kompleks doku.



Cesur olduğunda dudaklar ya parlak renklerde; kırmızı, fuşya, mercan ya da mat ve parlak son kat uygulamaları ile koyu renklerde; kahverengi, şarap rengi. Ten rengi olduğunda ise dudaklar; temiz, minimal bir etki yaratmak üzere üzerine parlatıcı sürülerek ya da kapatıcı uygulanarak doğal halinde bırakılıyor.