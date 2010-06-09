2009 yılının en iyi doğa fotoğrafçısı bir Türk

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Bu yıl 19'uncu kez verilen bu ödüle layık görülen Serkan Güneş 30 yaşında ve 10 yıldır İsveç'te yaşıyor. 8 yıl önce doğa fotoğrafları çekerek başladığı kariyerinde Güneş, hızlı bir yükseliş gösterdikten sonra Eric Hosking Ödülü'nü kazanmıştı.Daha sonra BBC Wildlife Magazine ödülünü de kazanarak kariyerini pekiştiren genç fotoğrafçı aldığı ödül için "Bu ödülü almaktan çok memnunum bu benim için bir onurdur" diye konuştu.