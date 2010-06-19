2009 yılında 114 bin çift boşandı

T24 - Türkiye'de 2008 yılında 99 bin 663 çift boşanırken, bu sayı geçen kriz yılında 14 bin 499 artarak 114 bin 162'ye yükseldi.



2008 yılında 99 bin 663 çift boşanırken bu sayı geçen yıl 14 bin 499 artarak 114 bin 162’ye yükseldi.



Boşanmaların en yüksek olduğu bölge binde 2,27 ile Ege Bölgesi olarak belirlendi.



Ege Bölgesi’ni binde 2,01 ile Batı Anadolu Bölgesi izlerken, kaba boşanma hızının en düşük olduğu bölgeler binde 0,58 ile Kuzeydoğu Anadolu, binde 0,59 ile Ortadoğu Anadolu Bölgeleri oldu.





Evlenenlerin sayısında azalma var



Türkiye'de geçen yıl evlenen çift sayısı bir önceki yıla göre 50 bin 231 azalarak 591 bin 742 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2009 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.



Verilere göre, 2008 yılında 641 bin 973 çift evlenirken geçen yıl bu sayı 591 bin 742 oldu.



İlk kez evlenen çiftler arasındaki ortalama yaş farkı ise 3,3 olarak kaydedildi. Ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,3, kadınlar için 23 olarak belirlendi.



Bölgesel düzeyde en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,2, kadınlarda 24,1 ile İstanbul Bölgesi’nde görülürken, en düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25,2, kadınlarda 21,7 ile Orta Anadolu Bölgesi’nde kaydedildi.





Boşanmaların yüzde 40'ı ilk beş yılda



Boşanmaların yaklaşık yüzde 40’ı evliliğin ilk beş yılı içinde, yüzde 24’ü ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşti.







