2009 yazında en moda 'fiyonklar'

2009 yaz koleksiyonlarındaki en fazla göze çarpan detaylar aakkabıdan şapkaya kadar her kıyafette bulunan fiyonklar.Bu yılın modasında 80'lerden de izler var, 90'lardan da... Ancak bu yaz sizi moda takipçisi yapacak olan unsurlar, ayrıntılarda gizli olacak. Bu küçük ayrıntıların başında da 'fiyonklar' gelecek. İster bluzunuzda küçük boyutlarda, ister belinizde kemer şeklinde kocaman ya da ayakkabınızın kenarında... Fiyonklar, bu yılın en gözde ayrıntısı...DKNY ve Chole gibi ünlü markalar 2009 yaz koleksiyonlarında fiyonk detaylarına yer veriyor.Kıyafetler dışında ayakkabıların özellikle de bilek kısımlarında fiyonklar oldukça sık görülecek.