T24 LogoT24 Logo
Yaşam

2009 yazında en moda 'fiyonklar'

2009 yaz koleksiyonlarındaki en fazla göze çarpan detaylar fiyonklar.

04 Şubat 2009 02:00

2009 yaz koleksiyonlarındaki en fazla göze çarpan detaylar aakkabıdan şapkaya kadar her kıyafette bulunan fiyonklar.

Bu yılın modasında 80'lerden de izler var, 90'lardan da... Ancak bu yaz sizi moda takipçisi yapacak olan unsurlar, ayrıntılarda gizli olacak. Bu küçük ayrıntıların başında da 'fiyonklar' gelecek. İster bluzunuzda küçük boyutlarda, ister belinizde kemer şeklinde kocaman ya da ayakkabınızın kenarında... Fiyonklar, bu yılın en gözde ayrıntısı...

DKNY ve Chole gibi ünlü markalar 2009 yaz koleksiyonlarında fiyonk detaylarına yer veriyor.

Kıyafetler dışında ayakkabıların özellikle de bilek kısımlarında fiyonklar oldukça sık görülecek.

ETİKETLER

kadınmoda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24