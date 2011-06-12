2007 seçimleri nasıl sonuçlanmıştı?

T24 – AKP, yüzde 47 oy alarak 2007 yılındaki seçimlerde 340 milletvekiliyle iktidar alırken, CHP yüzde 21 oy oranı ve 112 milletvekili ile ikinci parti oldu. MHP de yüzde 14 oy ve 71 milletvekiliyle mecliste grup kuran son partiydi. Demokratik Toplum Partisi seçimlere katılmayarak gösterdiği bağımsız adaylardan 27'si seçilerek yüzde 10 barajının altında kalmasına rağmen grup kurmayı başardı.

22 Temmuz 2007'de yapılan genel seçimlere 14 partiyle birlikte bağımsız adaylar seçmen karşına çıktı. Yaklaşık 35 milyon geçerli oyun kullanıldığı seçimlerde, mecliste grup kuran partilerin aldıkları oy oranları, oy sayıları ve meclise gönderdikleri milletvekili sayısı şu şekilde oldu:

AKP - Yüzde 46,66 - 16.340.534 - 340

CHP - Yüzde 20,85 - 7.300.234 - 112

MHP - Yüzde 14,29 - 5.004.003 - 71

DTP - Yüzde 5,2 - 1.822.253 - 27

AKP 81 ilin 68'inde birinci parti

AKP yüzde 47 oy oranıyla çıktığı seçimlerden, Türkiye genelinde 81 ilin 68'inde birinci parti olarak çıkmayı başardı. AKP, 2002 seçimlerine göre 2007'de oylarını yüzde 12,38 artırmayı başardı.

CHP sadece sahilde kaldı

CHP'nin yüzde 21 oy aldığı ve 112 milletvekili çıkarabildiği seçimlerde 5 ilde birinci parti oldu. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir ve Muğla'da üstünlüğünü sağlayan CHP, dönemin genel başkanı Deniz Baykal'ın aday olduğu Antalya'da ise AKP birinci parti oldu. CHP, 2002 seçimlerinde aldığı yüzde 19,39 oy oranını yüzde 1,46 artırabildi.

MHP İçel ve Osmaniye'de

MHP, Devlet Bahçeli'nin memleketi olan Osmaniye'de birinci parti olduğu 2007 seçimlerinde, İçel'de de AKP ve CHP'yi geride bırakarak ilk sırayı aldı. MHP, 2002 seçimlerinde barajı aşamayarak meclis dışında kalmasının ardından 2007'de oyları yüzde 5,93 yükseltti.

DTP 6 doğu ilinde var

Demokratik Toplum Partisi'nin desteklediği bağımsız adaylar 6 ilde seçimi kazandı. DTP, Hakkâri, Şırnak, Diyarbakır, Muş, Tunceli ve Iğdır'da üstünlüğünü gösterdi. 11 Aralık 2009 yılında kapatılan DTP milletvekilleri, Selahattin Demirtaş başkanlığında kurulan Barış ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) geçti.