2000 yıllık meteoroloji istasyonu



Rüzgâr Kulesi. Dünyanın ilk meteoroloji istasyonu ve saat kulesi olarak biliniyor.

2000 yıllık bina geçmişte tüccarların hava durumunu ve zamanı belirlemelerinde kullanılıyordu.

Atina'da Akropolis'in bulunduğu tepenin yamacında yer alan anıt 200 yıl sonra yeniden restore edilip ziyarete açıldı.

Yunanistan Doğal Kaynakları Koruma Birimi Başkanı Stelios Daskalakis, "Dünyanın ilk meteoroloji istasyonu olduğuna inanıyoruz. Roma Agorası içerisinde yer alıyor. Tüccarların hava durumunu ve aynı zamanda ticareti organize etmek için mallarının ne zaman ulaşacağını belirlemelerinde büyük öneme sahipti" dedi.

"Türkler yağmalanmasına izin vermedi"

14 metre uzunluğundaki kulenin, astronom ve mimar Cyrrhus'lu Andronikos tarafından yapıldığı sanılıyor. 1700'lü yılların sonunda çok sayıda Yunan sanat eserini İngiltere'ye kaçıran Lord Elgin, bu meteoroloji istasyonunu da kaçırmayı planlamış.

Stelios Daskalakis, "1799 yılında Lord Elgin tüm anıtı İngiltere'ye taşımayı planlamıştı. Ancak Türkler burayı ibadet yeri olarak kullanıp kutsal bir yer olarak gördükleri için anıtın yağmalanmasına izin vermedi" açıklamasını yaptı.

Anıtın, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Sufi dervişler tarafından ibadet yeri olarak kullanıldığı belirtiliyor. Binanın duvarlarında Osmanlı motifleri de yer alıyor. Bina, 1828 yılında dervişlerin ayrılmasıyla kapanmış ve 1848 yılında antik eserleri depolamak için kısa süreli kullanılmış. 2014 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan anıt tekrar ziyarete açıldı.