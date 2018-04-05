"2000 doğumlu gençlerin dünyanın düz olduğuna inanma oranı daha yüksek"

Araştırma ve anket şirketi YouGov, Amerika'da Dünya’nın şeklini araştırdı. Şirket, 1990'larda doğan gençlerin 'dünyanın düz olduğuna' inanmaya başladığını belirlerken, 2000 doğumlu olanlarda düz dünyaya inanma oranının daha yüksek olduğu görüldü.

Merkezi İngiltere’de bulunan anket şirketi YouGov, Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘dünyanın düzlüğü’ ile ilgili bir araştırma yaptı. Dünya’nın ‘düz’ olduğuna dair teorilerin 18-24 yaş arası gençlerde yayıldığı belirlenirken bu yaş aralığının sadece yüzde 66’sının Dünya’nın yuvarlak olduğunu düşündüğü saptandı. 2000’li yıllarda doğan gençler ise bu konuya daha şüpheli yaklaşıyor.

Hürriyet’ten Seda Türkoğlu’nun haberine göre; ‘Dünya düzdürcüler’in (Flat Earthers) sayısı gittikçe artarken, bu konuyu savunan ‘Düz Dünya Topluluğu’ (Flat Earth Society) adında bir grup bulunuyor. Grup, Dünya’nın gerçek şeklinin düz olduğunu ve bunun insanlardan saklandığını iddia ediyor. Araştırmadaki bir başka sonuç ise ankete katılan erkeklerin yüzde 86’sı Dünya’nın yuvarlak olduğuna inanırken kadınların yüzde 83’ü bu fikri paylaşıyor. Bu oran ABD’deki Cumhuriyetçiler’de yüzde 89 iken, Demokratlar’da yüzde 83 olarak belirlendi. Araştırmadaki bir diğer belirleyici faktör ise gelir düzeyi oldu.

Yılda 40 bin doların altında geliri olanların yüzde 79’u, “Her zaman Dünya’nın yuvarlak olduğuna inandım” derken, yılda 80 bin dolar ve üzeri gelir elde edenlerin ise yüzde 92’si buna inandıklarını belirtti. Son olarak, inançların da Dünya’nın şeklini algılama konusunda belirleyici olduğu görüldü. “Dünya düzdürcüler”in yüzde 50’sinden fazlası kendisini ‘dindar’ olarak tanımlarken, bunların sadece yüzde 17’si ‘hiç dindar olmadıklarını’ aktardı. Ayrıca ankete katılan 18-24 yaş arası gençlerden yüzde 9’u, “Dünya’nın yuvarlak olduğuna inansa da son zamanlarda bu konuda şüphe duyduklarını” söylüyor.