200 yıllık flört kuralları bugün geçerli olsaydı

İngiliz yazar Jane Austen'ın kitaplarında anlattığı "flört kuralları", BBC tarafından "Aşk ve Gurur" kitabının 200. yıldönümü için 21. yüzyıl bakış açısıyla incelendi.

Austen, davetlerde katılımcıların giydikleri kıyafetlerin, gülüş ve dans stillerinin istenilen eşi bulma konusunda büyük rol oynadığını düşünüyordu. Miiliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, BBC'nin 10 Mayıs'ta temsilini ekranlara getireceği 1813'teki balonun bugünle karşılaştırması şöyle:

1813: Davet, Bingley ailesi tarafından seçkin konukların ağırlandığı özel bir etkinlik olarak hazırlanmıştı.

2013: Bugün Facebook arkadaşları için açılan bir davet duyurusu, 500’ün üzerinde katılımcıyla bir anda kabusa dönüşme riski taşıyor.

1813: Göğüs dekoltesinin amacı, kadınların beyaz ve parlak tenini gösterme amacı taşıyordu. O dönem, kadnların iç çamaşır giyme alışkanlığı da yoktu, iç çamaşırlar kullanılsa bile ağ kısımları açıktı.

2013: Bugün açık ten renginin yerini, mümkün olan en bronz teni gösterme yarışı aldı; fakat artık ağı olan iç çamaşırlar üretilse de kadınların yine davetlere çamaşırsız katılma alışkanlığı, normlardan bağımsız olarak sürüyor.



1813: Bir kağnı sahibi olmak için yıllık kazancın en az 1000 sterlin olması gerekiyordu.

2013: Bugünün davetlerinde konuşulan isim olanların pembe veya mor gibi neon renklerdeki lüks cipler kullanması dikkat çekiyor.

1813: Bir Netherfield balosunda yakılan ve ömrü en fazla altı saat olan 300 mumun bedeli olan 15 sterlin, bir uşağın yıllık geliriydi

2013: Günümüz partilerindeki 24 saat aralıksız içki servisi de birçok alt gelir grubunun yıllık maaşına bedel.

1813: Bir kadın bir dans teklifini reddediyorsa, peşi sıra gelen her daveti de reddetmek zorundaydı.

2013: Bugün bir kadın kendisine eşlik etmek için yaklaşan birinin teklifini gülümseyerek reddettiğinde nezaket göstermiş sayılıyor.

1813: Bir kadın 25 yaşında evlenmek istiyorsa, dans pistinde hiçbir hata yapmaması gerekiyordu. Bu yüzden o dönemde kadın ve erkekler çocuk yaştan itibaren dans eğitimi alıyordu

2013: Bugün dans pistinin kaybedeni olmak için “Gangnam Style” dansı yapmak yeterli.

1813: Kadınların “hafif” bulunmamak için gülmemesi, dişlerini mümkün olduğunca göstermemesi gerekiyordu.

2013: Bugün kadınlar aynı davette akıllı telefonlarındaki anlık mesajlaşma uygulamaları sayesinde sık sık konuşma şansına sahip, bu yüzden nasıl göründüklerini daha az dert ediyorlar.