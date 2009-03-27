200 kat daha güçlü kanser ilaçları geliyor

Bilim insanları, kanserli hücrelerin imha edilmesinde bugün kullanılanlardan 200 kat daha güçlü kanser ilaçları üretti.



Illinois - Illinois Üniversitesi’nde bir araya gelen ABD, Avrupa, Japonya ve Tayvan’dan 24 bilim adamı kanserle savaşta yeni tür ilaçlara imza attı.



‘Journal of the American Chemical Society’ adlı bilim dergisinde yer alan habere göre, bugün kullanılan standart kanser ilaçlarından 200 kat daha etkili olan ‘Bisfosfonet’ adı verilen yeni ilaçlar doğrudan kanserli hücrelerin gelişmesini hedef alıyor.



İlaçlar temel olarak osteoporos ve diğer kemik hastalıklarıyla mücadele için geliştirildi ancak son bulgular, ilaçların kanser ve bağışıklık sistemini hedefleyen hastalıklara karşı da etkili olabileceğini ortaya koydu.



Bilim insanları yıllardır hücrelerin yaşamasını ve çoğalmasını sağlayan mekanizmaları durdurarak kanserle mücadele eden ilaçlar üzerine çalışıyor. ‘Ras’ adı verilen ve uğradığı mutasyonlarla tüm kanser türlerinin üçte birinden sorumlu olan bir protein türüne odaklanan bilim adamları, etkili formülleri bu protein üzerinden geliştirdi.



‘Bisfosfonet’ ilaçlar, Ras proteinlerinin gelişmesinde etkili olan FPPS ve GGPPS enzimleriyle etkileşime girerek bu enzimleri engelliyor. Bu da kanserle doğrudan hücre bazında mücadeledeyi mümkün kılıyor.



200 kat etkili



Çalışmaların başında yer alan Illionais Üniversitesi’nden Eric Oldfield yeni ilaçlarla elde edilen sonuçları şöyle açıkladı: “Yeni ilaçlar kanserli hücrelerin imha edilmesinde bugün kullanılanlardan çok daha başarılı. Aynı zamanda bu ilaçlar kanserli hücreleri öldüren ‘gama delta T-hücreleri’nin üretimini de artırıyor.”



‘Bisfosfonet’ ilaçlar arasında yer alan ‘zoledronate’, meme kanserinde etkili sonuçlar verdi, ancak bu tür ilaçlar kemik dokusuna yapıştığı için kanserli dokulara ulaşamıyor. Bilim adamları şimdi bu durumu ortadan kaldırmaya çalışıyor.

