200 hektar yok oldu

Kaz Dağı yakınlarındaki çıkan ve 200 hektarlık bi alanı yok eden orman yangınının sebebi henüz bulunamadı.





Türkiye’nin en önemli doğal alanlarından Kaz Dağları Milli Parkı yakınlarında önceki gece 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Helikopter ve uçakların havadan müdahalesi sonucu söndürülen yangınlarda yaklaşık 200 hektarlık alan küle dönerken, sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.



Ardı ardına çıktı!



Edremit’de ilk yangın önceki akşam 19.30 sıralarında Yolören köyü yakınlarında başladı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, 3 hektar otluk ve zeytinlik zarar gördü. Buradaki yangının hemen ardından Yolören köyü yakınlarındaki otluk alanda bir yangın daha çıktı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede kızılçam ağaçlarının bulunduğu alana sıçrayan yangına Edremit, Akçay, Zeytinli, Burhaniye ve Havran Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait ekipler müdahale etti. Bu yangında da yaklaşık 40 hektarlık alan kül olurken, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Recep Ateş yangında kasıt olduğunu düşündüklerini dile getirdi.



01.00’de alevler sardı



İki yangının ardından ekipler görev yerlerine çekilirken, bu kez ilk iki yangına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, Edremit ile Altınoluk arasındaki Pınarbaşı mevkiinde saat 01.00 sıralarında alevler yükseldi. Çeşitli yerlerden gelen ekipler 55 arazöz, 10 dozer ve yaklaşık 500 personelle yangına müdahale ederken, Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, karaçam ve kızılçam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda çıkan yangının rüzgâr nedeniyle büyüdüğünü belirtti. Arslan, yangının çıkış nedeninde kasıt bulunduğu yönünde şüpheler olduğunu da söyledi.



Kazdağları Milli Parkı’nın hemen sınırındaki alevler, gecezaman zaman Beyobası köyünü de tehdit edince, camiden vatandaşların evlerini boşaltması için hazırlıklı olmaları yönünde sık sık anonslar yapıldı. Balıkesir Orman Bölge Müdürü Ateş, yangının son derece sarp bir bölgede ilerlediğini belirterek, “Yangın 150 - 200 hektara ulaşacak gibi. Herhangi bir yerleşim alanı tehdit altında değil” dedi. Dün sabah 7 helikopter ve iki uçağın da havadan müdahalesi sonucu yangın ancak dün öğleden sonra söndürüldü. Vali Arslan, “Milli Park alanında çıkan yangının sonuçları üzücü. Bölgemizde bu sezon yaşanan en büyük orman yangınıydı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor”dedi.



Üç yangın da İzmir’de



İzmir’in Bergama, Aliağa ve Ödemiş ilçelerinde de önceki gece ve dün 3 orman yangını çıktı. Bergama’da önceki akşam belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 8 hektarlık alan zarar gördü. Aliağa’da Egegaz ile gemi söküm tesisleri arasındaki makilik alanda çıkan yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı. Ödemiş’in Kaymakçı beldesindeki makilik alanda çıkan yangına da ekipler hızla mü-dahale etti.



İzmit’teki alevleri ‘temizlik’ çıkarmış



İzmit Akpınar köyü yakınlarında 199 hektar alanın zarar görmesine neden olan yangının, tarla temizliği için yakılan ateş nedeniyle çıktığı belirlendi. 23 Ağustos öğle saatlerinde başlayan yangının, Yusuf G.’nin tarlasından temizlediği malzemeleri yaktığı ateşin, rüzgârın etkisiyle büyümesiyle çıktığı tespit edildi. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Yusuf G. hakkında hazırlanan suç tutanağının adli mercilere iletileceği öğrenildi.

