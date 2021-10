200'den fazla sağlık dergisinden ortak çağrı: Felaketin önüne geçmek için iklim krizine karşı harekete geçilmeli

Dünya genelinde 200’den fazla sağlık dergisi, iklim krizine karşı acil harekete geçmek ve sağlığı korumaya çağrı yapan editoryal bir makale yayımladı.

The British Medical Journal, dergilerin ilk kez aynı açıklamayı yapmak üzere bir araya geldiğini durumun ağırlığını yansıttığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve kasım ayında Glasgow’da gerçekleştirilecek Cop26 İklim Zirvesi öncesi yayımlanan makalede “Bu önemli görüşmelerden önce biz, dünya genelinde sağlık dergisi editörleri, küresel sıcaklık artışlarını 1.5 derecenin altında tutmak, doğanın tahribini durdurmak ve sağlığı korumak için çağrı yapıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Makalede, küresel sıcaklığın 1.5 derece üzerine çıkması ve biyoçeşitlilik kaybının devam etmesinin sağlık için felakete neden olacağı hatırlatıldı ve “Emisyonları düşürmek için Covid-19 pandemisinin bitmesini bekleyemeyiz” denildi.

İklim krizine karşı hareket çağrısı yapan makale, The British Medical Journal, The Lancet, The New England Journal of Medicisine, The Chinese Scince Bulletin gibi çeşitli dergilerde yayımlanacak.