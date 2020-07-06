200'den fazla bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne açık mektup: Koronavirüs'ün hava yoluyla da bulaşma riski üzerinde durulmalı

T24 Dış Haberler

32 ülkeden 239 bilim insanı Dünya Sağlık Örgütü'ne bir açık mektup kaleme alarak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının havadan da bulaşabileceği riskini göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti.

The Guardian'da yer alan habere göre, bu hafta paylaşılması beklenen mektupta Dünya Sağlık Örgütü'ne seslenen bilim insanları, Koronavirüs'ün hava yoluyla da bulaşabileceği ve hükûmetlerin buna göre önlemler almasın gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Clinical Infectious Diseases dergisinde yayımlanacak olan açık mektup Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden Lidia Morawska ve Maryland Üniversitesi'nden Donald Milton tarafından yazıldı ve 200'den fazla bilim insanı tarafından destek gördü.

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'un solunum yoluyla ve temasla bulaşabileceğini açıklarken hava yoluyla bulaşma için virüs partiküllerinin daha küçük bir şekilde havada asılı kalabilmesi ve virüsün 1 metreden uzun mesafede de bulaşma riskinin olması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü Enfeksiyon Önleme Komitesi, hava yoluyla bulaşmanın küçük bir rol oynama ihtimali olsa da yoğunluklu olarak kanıtların virüs bulaşının doğrudan temas ve damlacık yoluyla olduğunu açıklıyor. Komite, hava yoluyla bulaşmaya karşı önlemler almanın salgında büyük bir fark yaratmayacağını savunuyor.

Hava yoluyla bulaşmanın salgında büyük bir rol oynaması durumunda uzmanların insanlara kapalı alanlarda da sosyal mesafe mümkün olduğunda da maske takmayı tavsiye etmesi, havalandırma ve klimalar için yeni önlemlerin alınması gerekebilir.