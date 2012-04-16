Bağımsız Türkiye Konseri'ni geçen yıl 150 bin kişiye izleten Grup Yorum, bu yıl 200 bin müzikseveri Bakırköy Halk Pazarı'nda bir araya getirmeyi başardı.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen konsere 150 bin dinleyici katılmıştı. Ücretsiz olarak gerçekleşen konsere bu yıl ilgi arttı, yaklaşık 200 bin kişi Grup Yorum'u dinledi.

Büyük bir coşkuyla geçen konserde orkestra ve geniş bir koroyla sahne alan Grup Yorum'a Zülfü Livaneli, Aylin Aslım, Hüseyin Turan, Aynur Doğan ve Nihat Behram da eşlik etti. Bir şenlik havasında geçen konserde ayrıca, çeşitli video gösterileri, danslar da yer aldı.

Zülfü Livaneli de konserde konuşmada dünyada sömürünün var olduğu olduğu sürece sosyalizmin de devam edeceğini söyledi. Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı da büyük bir pankartla alandaki yerini aldı.

Konsere her yaştan Grup Yprum dinleyicisi katılım gösterdi. 1985 yılında günümüze 21 albüm çıkaran, albümleri binlerce satan Grup Yorum, yerel ezgileri özgün bir şekilde sunuyor. Grup Yorum, müziğe getirdikleri farklı yaklaşım kadar, hak ve özgürlüklere duyarlı muhalif tavrı ve güncel meseleleri ele almasıyla da tanınıyor. Grup Yorum'un halkın büyük ilgisiyle karşılanan Bağımsız Türkiye konserlerinin önümüzdeki yıllarda da tekrarlanması planlanıyor.