20. yılın kutlanacağı ‘Filmmor Şenliği’ başlıyor

1 Şubat 21.00’de 20 kadının katılacağı söyleşi ile başlayacak olan şenlik, 2-9 Şubat arası çevrimiçi ve ücretsiz olarak gösterilecek. Pandemi koşulları nedeniyle üçüncü kez İzlemek online olarak yapılacak olan festivali izlemek içinkayıt olmak yeterli.