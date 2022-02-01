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Kültür-Sanat

20. yılın kutlanacağı ‘Filmmor Şenliği’ başlıyor

Filmmor, 20. Yılını seçkilerden oluşan 20 film ve söyleşilerde konuşmacı olacak 20 kadın ile kutluyor

01 Şubat 2022 00:15

Kadın yönetmenlerin filmlerini belirli temalara göre gruplayarak aktarmasına olanak tanıyan Filmmor ekibi, 20. yıllarını kutlayacağı ‘Filmmor Şenliği’ne başlıyor.
 
Kadınların sinema ve medyaya katılımını, kendilerini ifade edebilme alan ve olanaklarını; temsil ve üretimlerini, iletişim ve dayanışmayı artırmayı amaçlayan Filmmor, 20. Yılını seçkilerden oluşan 20 film ve söyleşilerde konuşmacı olacak 20 kadın ile kutluyor.

Festival online yapılacak

1 Şubat 21.00’de 20 kadının katılacağı söyleşi ile başlayacak olan şenlik, 2-9 Şubat arası çevrimiçi ve ücretsiz olarak gösterilecek. Pandemi koşulları nedeniyle üçüncü kez İzlemek online olarak yapılacak olan festivali izlemek için siteye kayıt olmak yeterli.
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