20. yılın kutlanacağı ‘Filmmor Şenliği’ başlıyor

Kadınların sinema ve medyaya katılımını, kendilerini ifade edebilme alan ve olanaklarını; temsil ve üretimlerini, iletişim ve dayanışmayı artırmayı amaçlayan Filmmor, 20. Yılını seçkilerden oluşan 20 film ve söyleşilerde konuşmacı olacak 20 kadın ile kutluyor.
Festival online yapılacak
1 Şubat 21.00’de 20 kadının katılacağı söyleşi ile başlayacak olan şenlik, 2-9 Şubat arası çevrimiçi ve ücretsiz olarak gösterilecek. Pandemi koşulları nedeniyle üçüncü kez İzlemek online olarak yapılacak olan festivali izlemek için siteye kayıt olmak yeterli.