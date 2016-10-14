20 yıldır Türkiye'de yaşayan protestan pastöre 'milli güvenlik' suçlamasıyla sınır dışı!

20 yıldır Türkiye’de yaşayan pastör ve eşi, ‘milli güvenlik’ tehdidi oluşturdukları iddiasıyla sınır dışı ediliyor. Gaziantep ve Kütahya’daki yabancı uyruklu iki Protestan’ın da ülkeye sokulmadığı bildirildi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın proteston cemaatine ait İzmir Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Craig Brunson ve eşi Norine Lyn Brunson ‘milli güvenlik aleyhine tahdit’ suçlamasıyla sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’nün 28 Eylül’deki yazısına göre, Pastör Andrew Craig Brunson ve eşi Norine Lyn Brunson’un ‘G-82 (Milli Güvenliğimiz Aleyhine Faaliyet tahdit) kodu’ kapsamına alındığı belirtilerek, ‘ülkemizden çıkışlarının yaptırılması’ istendi.

Kapıya çağrı kâğıdı

Yazı üzerine İzmir Emniyeti, 20 yıldır Türkiye’de yaşayan Brunson çiftinin kaldığıMimar Sinan Mahallesi’ndeki eve gitti. Evde kimseyi bulamayan polis kapıya çağrı kağıdı bıraktı. 7 Ekim’de polis merkezine giden çift, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi. Çift halen burada tutuluyor. Brunson çiftinin misyonerlik yaptığı, bir şemada isimlerinin yer aldığı ve yurt dışından kendilerine kaynak aktarıldığı öne sürüldü.

Bu arada, Türkiye Protestan Kiliseleri Birliği, geçen hafta Antakya’da faaliyet gösteren Yaşam Köprüsü Kilisesi’nin kaçak dil eğitimi gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı. Ankara Kurtuluş Kilisesi’ne mensup bir yabancıya da, yurtdışına çıkışında, ikamet izninin iptal ediliği bildirildi. Gaziantep Kilisesi liderlerinden Patrick Jansen ile Kütahya’daki bir Protestan da, Türkiye’ye sokulmuyor.

Daha önce de silahlı saldırıya uğradı

Andrew Craig Brunson, 11 Nisan 2011’de kilise avlusunda arkadaşıyla sohbet ederken, Manisalı Mehmet Ali Eren’in silahlı saldısına maruz kalmıştı. Saldırgan olay sırasında “Vatan hainleri, Manisa’daki kiliseyi bombalayacağız. Bunun hesabını El Kaide soracak” diye bağırmıştı. Eren’in El Kaide üyeliğinden yargılanıp beraat ettiği ortaya çıkmıştı.